Минобороны показало кадры освобождения Остаповского
Минобороны показало кадры освобождения Остаповского - РИА Новости, 09.12.2025
Минобороны показало кадры освобождения Остаповского
Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Остаповское Днепропетровской области. РИА Новости, 09.12.2025
россия
днепропетровская область
украина
Освобождение населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области
Подразделения группировки «Восток» освободили населённый пункт Остаповское Днепропетровской области. Штурмовые подразделения 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» уверенным и быстрым продвижением прорвали оборону противника и освободили населённый пункт Остаповское в Днепропетровской области. Под контроль группировки перешла территория площадью более 5 квадратных километров, включая важный узел обороны ВСУ, имевший значение для удержания рубежей на данном участке. В ходе боёв противник потерял большое количество живой силы и техники.
Минобороны показало кадры освобождения Остаповского
Минобороны показало кадры освобождения Остаповского в Днепропетровской области