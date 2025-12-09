Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры освобождения Остаповского - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060857081.html
Минобороны показало кадры освобождения Остаповского
Минобороны показало кадры освобождения Остаповского - РИА Новости, 09.12.2025
Минобороны показало кадры освобождения Остаповского
Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Остаповское Днепропетровской области. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:51:00+03:00
2025-12-09T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060854919_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fa572527edaa75d54195e423e1d75c3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области
Подразделения группировки «Восток» освободили населённый пункт Остаповское Днепропетровской области. Штурмовые подразделения 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» уверенным и быстрым продвижением прорвали оборону противника и освободили населённый пункт Остаповское в Днепропетровской области. Под контроль группировки перешла территория площадью более 5 квадратных километров, включая важный узел обороны ВСУ, имевший значение для удержания рубежей на данном участке. В ходе боёв противник потерял большое количество живой силы и техники.
2025-12-09T15:51
true
PT1M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060854919_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2d6cdc743364f4b820ff1b7132ca2283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Минобороны показало кадры освобождения Остаповского

Минобороны показало кадры освобождения Остаповского в Днепропетровской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Остаповское Днепропетровской области.
«
На опубликованных кадрах видно, как Вооруженные силы РФ уничтожают технику и живую силу ВСУ, нанося точные удары по целям. Также на кадрах продемонстрирован российский флаг, который держит руках военнослужащий РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала