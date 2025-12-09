Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, где будет работать Станкович после увольнения из "Спартака" - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:29 09.12.2025 (обновлено: 20:13 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/spartak-2060944037.html
СМИ узнали, где будет работать Станкович после увольнения из "Спартака"
СМИ узнали, где будет работать Станкович после увольнения из "Спартака" - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
СМИ узнали, где будет работать Станкович после увольнения из "Спартака"
Серб Деян Станкович, который в ноябре был уволен из московского футбольного клуба "Спартак", вернется на пост главного тренера "Црвены Звезды", сообщает... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T19:29:00+03:00
2025-12-09T20:13:00+03:00
футбол
спорт
владан милоевич
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
црвена звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052545951_0:257:3044:1969_1920x0_80_0_0_e465d8f13964993bd65f1ead006fba80.jpg
/20251206/spartak-dinamo-2060328411.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052545951_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_6e9ca8a7ab749fe55f92647cb3b647e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владан милоевич, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), црвена звезда
Футбол, Спорт, Владан Милоевич, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Црвена Звезда
СМИ узнали, где будет работать Станкович после увольнения из "Спартака"

Sportklub: Станкович вернется в "Црвену Звезду" после увольнения из "Спартака"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДеян Станкович
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Деян Станкович. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Серб Деян Станкович, который в ноябре был уволен из московского футбольного клуба "Спартак", вернется на пост главного тренера "Црвены Звезды", сообщает Sportklub.
По информации издания, руководство сербского клуба намерено назначить Станковича на пост главного тренера по окончании первой части сезона. Стороны уже согласовали детали контракта, сам Станкович положительно смотрит на возвращение в клуб.
Отмечается, что предстоящий матч "Црвены Звезды" в Лиге Европы против австрийского "Штурма", который состоится 11 декабря, пройдет под руководством действующего тренера команды Владана Милоевича, как и оставшиеся две встречи чемпионата Сербии перед зимней паузой.
"Црвена Звезда" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 41 очко за 18 туров и отстав от лидирующего "Партизана" на два балла. Команда проиграла два матча в последних пяти турах лиги.
"Спартак" объявил об уходе Станковича с поста главного тренера 11 ноября, отметив неудовлетворительные результаты команды. Серб возглавил "красно-белых" в мае 2024 года и привел команду к четвертому месту в РПЛ в прошлом сезоне. Бывший полузащитник итальянских "Лацио" и "Интера" завершил карьеру игрока в 2013 году, после чего тренировал "Црвену Звезду", с которой трижды стал чемпионом страны и дважды обладателем национального Кубка, итальянскую "Сампдорию" и "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Новый скандал вокруг "Спартака". Судья украл два гола у "Динамо"?
6 декабря, 19:05
 
ФутболСпортВладан МилоевичСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Црвена Звезда
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала