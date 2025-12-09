Совфед рассмотрит досрочное прекращение полномочий сенатора Смашнева

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Совфед в среду рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Смоленска Руслана Смашнева, парламентарий написал заявление по собственному желанию, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.