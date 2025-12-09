Рейтинг@Mail.ru
18:35 09.12.2025 (обновлено: 18:45 09.12.2025)
Совфед рассмотрит досрочное прекращение полномочий сенатора Смашнева
политика
совет федерации рф
смоленск
смоленская область
вячеслав тимченко
политика, совет федерации рф, смоленск, смоленская область, вячеслав тимченко
Политика, Совет Федерации РФ, Смоленск, Смоленская область, Вячеслав Тимченко
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Совфед в среду рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Смоленска Руслана Смашнева, парламентарий написал заявление по собственному желанию, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Сенатор написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Тимченко, отвечая на вопрос о Смашневе.
Этот вопрос включен в повестку заседания палаты на среду.
Смашнев - представитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области, входит в состав конституционного комитета Совфеда.
Срок окончания полномочий - сентябрь 2028 года, говорится на сайте Совфеда.
ПолитикаСовет Федерации РФСмоленскСмоленская областьВячеслав Тимченко
 
 
