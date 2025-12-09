Рейтинг@Mail.ru
Шойгу высказался о создании архитектуры безопасности в Евразии - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 09.12.2025 (обновлено: 10:39 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/shoygu-2060719628.html
Шойгу высказался о создании архитектуры безопасности в Евразии
Шойгу высказался о создании архитектуры безопасности в Евразии - РИА Новости, 09.12.2025
Шойгу высказался о создании архитектуры безопасности в Евразии
Асеаноцентричная система позволит создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, сейчас она проходит проверку на прочность, заявил секретарь... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T07:11:00+03:00
2025-12-09T10:39:00+03:00
в мире
россия
евразия
вьетнам
сергей шойгу
владимир путин
то лам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060747975_0:41:3237:1862_1920x0_80_0_0_93696b85b0d49cf3ec1044af438bd169.jpg
https://ria.ru/20251209/shoygu-2060715243.html
россия
евразия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060747975_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9078b02fb6ee73c2e73a7bfb7d859ffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евразия, вьетнам, сергей шойгу, владимир путин, то лам
В мире, Россия, Евразия, Вьетнам, Сергей Шойгу, Владимир Путин, То Лам
Шойгу высказался о создании архитектуры безопасности в Евразии

Шойгу: асеаноцентричная система поможет обеспечить безопасность в Евразии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг во время встречи в Министерстве общественной безопасности в Ханое. 9 декабря 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг во время встречи в Министерстве общественной безопасности в Ханое. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг во время встречи в Министерстве общественной безопасности в Ханое. 9 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАНОЙ, 9 дек - РИА Новости. Асеаноцентричная система позволит создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, сейчас она проходит проверку на прочность, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, сейчас наблюдается деградация ситуации в области безопасности в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"С целью сохранения на нашем общем евразийском пространстве стабильности и предсказуемости Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую Владимиром Владимировичем Путиным. Одним из ее элементов нам видится укрепление асеаноцентричной системы, которая сейчас проходит проверку на прочность", - сказал Шойгу на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом.
Шойгу обратил внимание, что ранее президент РФ Владимир Путин провел плодотворные переговоры с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом. Встречу с министром общественной безопасности он назвал важным этапом в реализации достигнутых тогда договоренностей.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко на церемонии возложения венка к мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Шойгу возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина во Вьетнаме
Вчера, 06:10
 
В миреРоссияЕвразияВьетнамСергей ШойгуВладимир ПутинТо Лам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала