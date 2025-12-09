Шойгу высказался о создании архитектуры безопасности в Евразии

ХАНОЙ, 9 дек - РИА Новости. Асеаноцентричная система позволит создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, сейчас она проходит проверку на прочность, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, сейчас наблюдается деградация ситуации в области безопасности в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"С целью сохранения на нашем общем евразийском пространстве стабильности и предсказуемости Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую Владимиром Владимировичем Путиным. Одним из ее элементов нам видится укрепление асеаноцентричной системы, которая сейчас проходит проверку на прочность", - сказал Шойгу на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом.
Шойгу обратил внимание, что ранее президент РФ Владимир Путин провел плодотворные переговоры с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом. Встречу с министром общественной безопасности он назвал важным этапом в реализации достигнутых тогда договоренностей.