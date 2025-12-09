Рейтинг@Mail.ru
06:10 09.12.2025 (обновлено: 10:43 09.12.2025)
Шойгу возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина во Вьетнаме
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу возложил цветы к Памятнику павшим героям и почтил память основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, передаёт... РИА Новости, 09.12.2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко на церемонии возложения венка к мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. 9 декабря 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко на церемонии возложения венка к мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. 9 декабря 2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко на церемонии возложения венка к мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. 9 декабря 2025
ХАНОЙ, 9 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу возложил цветы к Памятнику павшим героям и почтил память основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, передаёт корреспондент РИА Новости.
Венки от Совбеза РФ в присутствии российской делегации, возглавляемой Шойгу, возложил к Памятнику павшим героям и Мавзолею Хо Ши Мина почётный караул.
После посещения мавзолея Шойгу осмотрел Мемориальный комплекс, посвящённый Хо Ши Мину, а также его резиденцию.
Секретарь Совбеза РФ прибыл во Вьетнам накануне. Он проведёт переговоры с высшим руководством страны и главами силовых ведомств, а также посетит ряд оборонных предприятий.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи в аэропорту Нойбай в Ханое. 8 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Шойгу обсудит с руководством Вьетнама военное сотрудничество
8 декабря, 17:40
 
