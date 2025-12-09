https://ria.ru/20251209/shoygu-2060715243.html
Шойгу возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина во Вьетнаме
Шойгу возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина во Вьетнаме - РИА Новости, 09.12.2025
Шойгу возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина во Вьетнаме
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу возложил цветы к Памятнику павшим героям и почтил память основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, передаёт... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T06:10:00+03:00
2025-12-09T06:10:00+03:00
2025-12-09T10:43:00+03:00
вьетнам
россия
хо ши мин
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060749802_0:228:3020:1927_1920x0_80_0_0_6231c02f235c86942b6a78641c2f56da.jpg
https://ria.ru/20251208/shoygu-2060639667.html
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060749802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5639cb7e97857fcd5ccdc9a4db7a8dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, хо ши мин, сергей шойгу
Вьетнам, Россия, Хо Ши Мин, Сергей Шойгу
Шойгу возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина во Вьетнаме
Шойгу в ходе визита возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина во Вьетнаме