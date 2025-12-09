Рейтинг@Mail.ru
Шарипзянов не сыграет за сборную на Кубке Первого канала
Хоккей
Хоккей
 
13:07 09.12.2025
Шарипзянов не сыграет за сборную на Кубке Первого канала
Шарипзянов не сыграет за сборную на Кубке Первого канала - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Шарипзянов не сыграет за сборную на Кубке Первого канала
Защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов не примет участия в Кубке Первого канала в составе сборной "Россия 25" из-за травмы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
дамир шарипзянов, авангард, россия 25, федерация хоккея россии (фхр), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Дамир Шарипзянов, Авангард, Россия 25, Федерация хоккея России (ФХР), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Шарипзянов не сыграет за сборную на Кубке Первого канала

Хоккеист "Авангарда" Шарипзянов не выступит на Кубке Первого канала из-за травмы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Дамир Шарипзянов
Дамир Шарипзянов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов не примет участия в Кубке Первого канала в составе сборной "Россия 25" из-за травмы, сообщается в Telegram-канале Федерации хоккея России (ФХР).
Характер травмы не раскрывается.
Ранее Шарипзянов вошел в окончательный состав национальной команды на турнир, который пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Сборная России сыграет с командами Белоруссии и Казахстана. Сборную составили представители 15 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а защитник был единственным представителем "Авангарда".
Шарипзянову 29 лет. В текущем сезоне он возглавляет список бомбардиров среди защитников в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), набрав 32 (10 голов + 22 передачи) очка в 32 матчах. В составе сборной России Шарипзянов становился серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.
Максим Моторыгин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели
8 декабря, 12:42
 
ХоккейДамир ШарипзяновАвангардРоссия 25Федерация хоккея России (ФХР)КХЛ 2025-2026
 
