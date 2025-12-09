https://ria.ru/20251209/sharipzyanov-2060798273.html
Шарипзянов не сыграет за сборную на Кубке Первого канала
Шарипзянов не сыграет за сборную на Кубке Первого канала
Шарипзянов не сыграет за сборную на Кубке Первого канала
Защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов не примет участия в Кубке Первого канала в составе сборной "Россия 25" из-за травмы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
хоккей
дамир шарипзянов
авангард
россия 25
федерация хоккея россии (фхр)
континентальная хоккейная лига (кхл)
Новости
ru-RU
дамир шарипзянов, авангард, россия 25, федерация хоккея россии (фхр), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Дамир Шарипзянов, Авангард, Россия 25, Федерация хоккея России (ФХР), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Шарипзянов не сыграет за сборную на Кубке Первого канала
Хоккеист "Авангарда" Шарипзянов не выступит на Кубке Первого канала из-за травмы