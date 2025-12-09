Шарипзянов не сыграет за сборную на Кубке Первого канала

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов не примет участия в Кубке Первого канала в составе сборной "Россия 25" из-за травмы, сообщается в Telegram-канале Федерации хоккея России (ФХР).