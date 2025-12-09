Более миллиона самозанятых смогут сделать взносы на соцстрахование

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 1 миллиона самозанятых могут сделать добровольные взносы на соцстрахование за три года, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

"Мы считаем, что в эту систему более 1 миллиона человек войдет за три года. Система является финансово сбалансированной. Ее единственным источником являются сами взносы добровольные, поэтому другие источники в нее подливаться не будут. Поэтому она в этом смысле является финансово устойчивой", - сказал Пудов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По его словам, у самозанятых работников будет формироваться трудовой стаж, как и у наемных, если они будут платить страховые взносы.

"Важный момент: все условия выплаты пособия мы предлагаем определять в соответствии с федеральным законом об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности, в связи с беременностью и родами. То есть те же самые правила, которые есть для тех, кто находится в наемном труде", - уточнил замминистра.

Он отметил, что был проведен опрос, согласно которому 90% участников готовы вступить в правоотношения по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, а 70% готовы платить страховые взносы.