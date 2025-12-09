https://ria.ru/20251209/samozanyatye-2060768303.html
Более миллиона самозанятых смогут сделать взносы на соцстрахование
Более миллиона самозанятых смогут сделать взносы на соцстрахование - РИА Новости, 09.12.2025
Более миллиона самозанятых смогут сделать взносы на соцстрахование
Более 1 миллиона самозанятых могут сделать добровольные взносы на соцстрахование за три года, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:37:00+03:00
2025-12-09T11:37:00+03:00
2025-12-09T11:37:00+03:00
экономика
андрей пудов
совет федерации рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922400369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e360ccad309f4ad4d2db0dd26401a13d.jpg
https://ria.ru/20251009/samozanyatye-2047291200.html
https://ria.ru/20251117/vznos-2055369593.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922400369_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fff0ca502ae57b80192a1cbd26880863.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей пудов, совет федерации рф, общество
Экономика, Андрей Пудов, Совет Федерации РФ, Общество
Более миллиона самозанятых смогут сделать взносы на соцстрахование
Более миллиона самозанятых могут сделать взносы на соцстрахование за три года
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 1 миллиона самозанятых могут сделать добровольные взносы на соцстрахование за три года, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
"Мы считаем, что в эту систему более 1 миллиона человек войдет за три года. Система является финансово сбалансированной. Ее единственным источником являются сами взносы добровольные, поэтому другие источники в нее подливаться не будут. Поэтому она в этом смысле является финансово устойчивой", - сказал Пудов
на заседании комитета Совета Федерации
по социальной политике.
По его словам, у самозанятых работников будет формироваться трудовой стаж, как и у наемных, если они будут платить страховые взносы.
"Важный момент: все условия выплаты пособия мы предлагаем определять в соответствии с федеральным законом об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности, в связи с беременностью и родами. То есть те же самые правила, которые есть для тех, кто находится в наемном труде", - уточнил замминистра.
Он отметил, что был проведен опрос, согласно которому 90% участников готовы вступить в правоотношения по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, а 70% готовы платить страховые взносы.
Пудов добавил, что этот законопроект экспериментальный и продлится до 31 января 2028 года.