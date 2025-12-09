https://ria.ru/20251209/rsa-2060976234.html
Страховщики предложили внести изменения в регулирование ОСАГО
Страховщики предложили внести изменения в регулирование ОСАГО - РИА Новости, 09.12.2025
Страховщики предложили внести изменения в регулирование ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил законодателям внести изменения в регулирование ОСАГО, в частности ограничить взыскание убытков со страховщика... РИА Новости, 09.12.2025
РСА предложил ограничить взыскание убытков по ОСАГО со страховщиков свыше лимита
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил законодателям внести изменения в регулирование ОСАГО, в частности ограничить взыскание убытков со страховщика свыше установленного законом уровня, сообщил глава союза Евгений Уфимцев.
Выступая на круглом столе в Совете Федерации
, он напомнил, что в Госдуме
сейчас рассматривается законопроект о реформе системы возмещения в ОСАГ
О.
"По ОСАГО, чтобы не перекупали право требования, не обманывали граждан автоюристы, хотим внести две короткие поправки уже сейчас, в эту осеннюю сессию. Мы надеемся, что их поддержат", - сказал Уфимцев.
.
"Предлагается в рамках второго чтения законопроекта принять минимально необходимые изменения в закон об ОСАГО в целях прекращения взысканий сумм убытков по ГК РФ свыше лимита в ОСАГО", - уточнил он.
свыше лимита в ОСАГО", - уточнил он.
Сейчас лимит возмещения по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей при вреде имуществу и 500 тысяч рублей - жизни и здоровью. Однако этой зимой Верховный суд пришел к мнению, что страховой лимит по ОСАГО можно перешагнуть, если страховщик пытался "уклониться" от организации ремонта и потребитель потребовал уже не страхового возмещения, а взыскания убытков.
Второй поправкой предлагается ввести запрет на цессию в ОСАГО. В результате выплаты от страховщика смогут получить только сами застрахованные или их законные представители, а не автоюристы.