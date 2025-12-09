Страховщики предложили внести изменения в регулирование ОСАГО

Сейчас лимит возмещения по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей при вреде имуществу и 500 тысяч рублей - жизни и здоровью. Однако этой зимой Верховный суд пришел к мнению, что страховой лимит по ОСАГО можно перешагнуть, если страховщик пытался "уклониться" от организации ремонта и потребитель потребовал уже не страхового возмещения, а взыскания убытков.