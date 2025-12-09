Рейтинг@Mail.ru
23:17 09.12.2025
Страховщики предложили внести изменения в регулирование ОСАГО
Страховщики предложили внести изменения в регулирование ОСАГО
2025-12-09T23:17:00+03:00
2025-12-09T23:17:00+03:00
экономика, россия, евгений уфимцев, совет федерации рф, госдума рф, осаго
Экономика, Россия, Евгений Уфимцев, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, ОСАГО
Страховщики предложили внести изменения в регулирование ОСАГО

РСА предложил ограничить взыскание убытков по ОСАГО со страховщиков свыше лимита

Страховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил законодателям внести изменения в регулирование ОСАГО, в частности ограничить взыскание убытков со страховщика свыше установленного законом уровня, сообщил глава союза Евгений Уфимцев.
Выступая на круглом столе в Совете Федерации, он напомнил, что в Госдуме сейчас рассматривается законопроект о реформе системы возмещения в ОСАГО.
Регистрация полиса ОСАГО онлайн - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Страховщики разрабатывают прозрачный порядок дополнительных выплат по ОСАГО
16 сентября, 13:45
"По ОСАГО, чтобы не перекупали право требования, не обманывали граждан автоюристы, хотим внести две короткие поправки уже сейчас, в эту осеннюю сессию. Мы надеемся, что их поддержат", - сказал Уфимцев.
"Предлагается в рамках второго чтения законопроекта принять минимально необходимые изменения в закон об ОСАГО в целях прекращения взысканий сумм убытков по ГК РФ свыше лимита в ОСАГО", - уточнил он.
Сейчас лимит возмещения по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей при вреде имуществу и 500 тысяч рублей - жизни и здоровью. Однако этой зимой Верховный суд пришел к мнению, что страховой лимит по ОСАГО можно перешагнуть, если страховщик пытался "уклониться" от организации ремонта и потребитель потребовал уже не страхового возмещения, а взыскания убытков.
Второй поправкой предлагается ввести запрет на цессию в ОСАГО. В результате выплаты от страховщика смогут получить только сами застрахованные или их законные представители, а не автоюристы.
Оформление ОСАГО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Глава РСА рассказал, как снизить стоимость ОСАГО для водителей без опыта
5 июля, 05:07
 
ЭкономикаРоссияЕвгений УфимцевСовет Федерации РФГосдума РФОСАГО
 
 
