Путин попросил президента РАН доложить о финансировании исследований
Президент России Владимир Путин попросил президента РАН Геннадия Красникова доложить о финансировании исследований по госзаказам. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T22:07:00+03:00
2025-12-09T22:07:00+03:00
2025-12-09T22:07:00+03:00
наука
россия
владимир путин
геннадий красников
российская академия наук
россия
Новости
ru-RU
россия, владимир путин, геннадий красников, российская академия наук
Наука, Россия, Владимир Путин, Геннадий Красников, Российская академия наук
