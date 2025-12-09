Рейтинг@Mail.ru
Путин считает исследования климата Венеры актуальными
Наука
 
21:39 09.12.2025
Путин считает исследования климата Венеры актуальными
Путин считает исследования климата Венеры актуальными
Президент России Владимир Путин считает исследования климата Венеры актуальными, несмотря на ее удаленность от Земли.
2025
Путин считает исследования климата Венеры актуальными

Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает исследования климата Венеры актуальными, несмотря на ее удаленность от Земли.
Во вторник глава государства провел встречу с президентом РАН Геннадием Красниковым.
"Некоторые исследования, я смотрю, они так, вроде бы далеко от нас находятся, но актуальны для Земли. Исследования истории климата Венеры", - сказал Путин, посмотрев презентацию Красникова.
Глава РАН, в свою очередь, отметил, что к этой планете планируется запуск аппарата "Венера-Д" для поиска маркеров жизни.
