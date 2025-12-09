Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил российские алгоритмы управления беспилотниками и роботами - РИА Новости, 09.12.2025
21:07 09.12.2025 (обновлено: 21:12 09.12.2025)
Путин оценил российские алгоритмы управления беспилотниками и роботами
Путин оценил российские алгоритмы управления беспилотниками и роботами
Президент России Владимир Путин высоко оценил российские алгоритмы управления роем беспилотников и роботов. РИА Новости, 09.12.2025
2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил российские алгоритмы управления роем беспилотников и роботов.
"Очень здорово", - сказал глава государства в ходе встречи с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым.
Путин принял в Кремле президента РАН Красникова
Заголовок открываемого материала