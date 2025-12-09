Рейтинг@Mail.ru
Путин принял в Кремле президента РАН Красникова - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 09.12.2025 (обновлено: 21:03 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/putin-2060960180.html
Путин принял в Кремле президента РАН Красникова
Путин принял в Кремле президента РАН Красникова - РИА Новости, 09.12.2025
Путин принял в Кремле президента РАН Красникова
Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T21:02:00+03:00
2025-12-09T21:03:00+03:00
политика
россия
владимир путин
геннадий красников
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060959831_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_586256ff02a6e76e5d6aa57ea05f95ee.jpg
https://ria.ru/20250917/uchenye-2042445059.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с президентом РАН Геннадием Красниковым
Владимир Путин встретился в Кремле с президентом РАН Геннадием Красниковым
2025-12-09T21:02
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060959831_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_1f4d6dcc375dfb2ac5ce9b6f7ea0396b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, геннадий красников, российская академия наук
Политика, Россия, Владимир Путин, Геннадий Красников, Российская академия наук
Путин принял в Кремле президента РАН Красникова

Путин провел в Кремле встречу с президентом РАН Красниковым

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова.
Прошлая встреча главы государства с руководителем РАН прошла 15 июля. В ходе этого общения они обсудили экспертную, научную и научно-методическую деятельность академии.
Путин во вторник уже наградил Героев России медалями "Золотая звезда", а также принял участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Глава РАН рассказал об отношении к российским ученым за рубежом
17 сентября, 12:35
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинГеннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала