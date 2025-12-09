https://ria.ru/20251209/putin-2060960180.html
Путин принял в Кремле президента РАН Красникова
Путин принял в Кремле президента РАН Красникова - РИА Новости, 09.12.2025
Путин принял в Кремле президента РАН Красникова
Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T21:02:00+03:00
2025-12-09T21:02:00+03:00
2025-12-09T21:03:00+03:00
политика
россия
владимир путин
геннадий красников
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060959831_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_586256ff02a6e76e5d6aa57ea05f95ee.jpg
https://ria.ru/20250917/uchenye-2042445059.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060959831_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_1f4d6dcc375dfb2ac5ce9b6f7ea0396b.jpg
Путин на встрече с президентом РАН Геннадием Красниковым
Владимир Путин встретился в Кремле с президентом РАН Геннадием Красниковым
2025-12-09T21:02
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, геннадий красников, российская академия наук
Политика, Россия, Владимир Путин, Геннадий Красников, Российская академия наук
Путин принял в Кремле президента РАН Красникова
Путин провел в Кремле встречу с президентом РАН Красниковым