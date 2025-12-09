https://ria.ru/20251209/putin-2060947623.html
Путин пообещал обсудить с Бегловым поддержку "Ленфильма"
Путин пообещал обсудить с Бегловым поддержку "Ленфильма" - РИА Новости, 09.12.2025
Путин пообещал обсудить с Бегловым поддержку "Ленфильма"
Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу поддержки "Ленфильма". РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:45:00+03:00
2025-12-09T19:45:00+03:00
2025-12-09T19:45:00+03:00
культура
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр беглов
александр сокуров
ленфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911490_0:113:2953:1775_1920x0_80_0_0_8cedd9e87d90bbb6d106d5951f641806.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060943840.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911490_337:0:2953:1962_1920x0_80_0_0_c2854918f7013b6eec7be58897097a3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов, александр сокуров, ленфильм
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов, Александр Сокуров, Ленфильм
Путин пообещал обсудить с Бегловым поддержку "Ленфильма"
Путин пообещал переговорить с Бегловым по вопросу поддержки "Ленфильма"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу поддержки "Ленфильма".
Кинорежиссер Александр Сокуров
попросил президента поддержать "Ленфильм
", поскольку студия находится в очень непростом положении. В начале декабря Путин
подписал указ о передаче киностудии "Ленфильм" в собственность Санкт-Петербурга
.
"Это очень важный вопрос, но, по-моему, вы же когда-то и ставили в том числе и передо мной вопрос, чтобы городу передать. Мы это и сделали как раз… Я и с губернатором переговорю, если нужна будет ему какая-то поддержка", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он отметил, что "Ленфильм" должен быть площадкой, открытой для творчества.
Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.