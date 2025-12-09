Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал обсудить с Бегловым поддержку "Ленфильма"
19:45 09.12.2025
Путин пообещал обсудить с Бегловым поддержку "Ленфильма"
Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу поддержки "Ленфильма". РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу поддержки "Ленфильма".
Кинорежиссер Александр Сокуров попросил президента поддержать "Ленфильм", поскольку студия находится в очень непростом положении. В начале декабря Путин подписал указ о передаче киностудии "Ленфильм" в собственность Санкт-Петербурга.
"Это очень важный вопрос, но, по-моему, вы же когда-то и ставили в том числе и передо мной вопрос, чтобы городу передать. Мы это и сделали как раз… Я и с губернатором переговорю, если нужна будет ему какая-то поддержка", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он отметил, что "Ленфильм" должен быть площадкой, открытой для творчества.
Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.
Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин пообещал созвониться с режиссером Сокуровым
КультураСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАлександр БегловАлександр СокуровЛенфильм
 
 
