Путин предложил Сокурову обсудить ограничения в работе
Культура
 
19:39 09.12.2025 (обновлено: 19:53 09.12.2025)
Путин предложил Сокурову обсудить ограничения в работе
Путин предложил Сокурову обсудить ограничения в работе - РИА Новости, 09.12.2025
Путин предложил Сокурову обсудить ограничения в работе
Президент России Владимир Путин предложил кинорежиссеру Александру Сокурову переговорить с ним, если он чувствует какие-то ограничения в своей работе. РИА Новости, 09.12.2025
россия, владимир путин, александр сокуров
Культура, Россия, Владимир Путин, Александр Сокуров
Путин предложил Сокурову обсудить ограничения в работе

Путин предложил Сокурову переговорить с ним, если он чувствует ограничения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил кинорежиссеру Александру Сокурову переговорить с ним, если он чувствует какие-то ограничения в своей работе.
Путин и Сокуров тепло поздоровались друг с другом. "Александр Николаевич, приветствую вас!" - сказал глава государства.
Сокуров, в свою очередь, передал "всем поклон, и добрые пожелания" из Санкт-Петербурга. "И вам поклоны тоже", - добавил режиссер.
"Созвонимся с вами, я позвоню, поговорим, каким образом, что там запрещается из ваших произведений. Это странно. Обращаю ваше внимание на то, что вы являетесь членом Совета по правам человека при президенте, так что очевидно, что никакой дискриминации в отношении вас не допускается, во всяком случае, на таком уровне. Но, если есть какие-то ограничения, вы это видите, скажите, хорошо? Мы созвонимся и переговорим", - сказал Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
КультураРоссияВладимир ПутинАлександр Сокуров
 
 
Заголовок открываемого материала