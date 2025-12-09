Путин предложил Сокурову обсудить ограничения в работе

"Созвонимся с вами, я позвоню, поговорим, каким образом, что там запрещается из ваших произведений. Это странно. Обращаю ваше внимание на то, что вы являетесь членом Совета по правам человека при президенте, так что очевидно, что никакой дискриминации в отношении вас не допускается, во всяком случае, на таком уровне. Но, если есть какие-то ограничения, вы это видите, скажите, хорошо? Мы созвонимся и переговорим", - сказал Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.