https://ria.ru/20251209/putin-2060946718.html
Путин предложил Сокурову обсудить ограничения в работе
Путин предложил Сокурову обсудить ограничения в работе - РИА Новости, 09.12.2025
Путин предложил Сокурову обсудить ограничения в работе
Президент России Владимир Путин предложил кинорежиссеру Александру Сокурову переговорить с ним, если он чувствует какие-то ограничения в своей работе. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:39:00+03:00
2025-12-09T19:39:00+03:00
2025-12-09T19:53:00+03:00
культура
россия
владимир путин
александр сокуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20241219/putin--1990132444.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, александр сокуров
Культура, Россия, Владимир Путин, Александр Сокуров
Путин предложил Сокурову обсудить ограничения в работе
Путин предложил Сокурову переговорить с ним, если он чувствует ограничения
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил кинорежиссеру Александру Сокурову переговорить с ним, если он чувствует какие-то ограничения в своей работе.
Путин
и Сокуров
тепло поздоровались друг с другом. "Александр Николаевич, приветствую вас!" - сказал глава государства.
Сокуров, в свою очередь, передал "всем поклон, и добрые пожелания" из Санкт-Петербурга
. "И вам поклоны тоже", - добавил режиссер.
"Созвонимся с вами, я позвоню, поговорим, каким образом, что там запрещается из ваших произведений. Это странно. Обращаю ваше внимание на то, что вы являетесь членом Совета по правам человека при президенте, так что очевидно, что никакой дискриминации в отношении вас не допускается, во всяком случае, на таком уровне. Но, если есть какие-то ограничения, вы это видите, скажите, хорошо? Мы созвонимся и переговорим", - сказал Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.