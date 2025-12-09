Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что лично видит проблему с движением курьеров
19:37 09.12.2025
Путин заявил, что лично видит проблему с движением курьеров
Путин заявил, что лично видит проблему с движением курьеров
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что лично видит проблему с движением курьеров и доставщиков в городах. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:37:00+03:00
2025-12-09T19:37:00+03:00
2025
владимир путин, александр беглов
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин заявил, что лично видит проблему с движением курьеров

Путин заявил, что видит проблему с движением курьеров и доставщиков в городах

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что лично видит проблему с движением курьеров и доставщиков в городах.
"Конечно, мне редко удается погулять по Москве - это правда. Я, может, этого так остро не чувствую. Но я понимаю, о чем вы говорите. Когда езжу, как ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами, иногда я езжу, если говорить по-честному, по-тихому, без всяких кортежей, такое тоже бывает, я вижу, что происходит с этой доставкой, вижу", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент отметил, что о проблеме, связанной с движением доставщиков, ему также рассказывали главы регионов - например, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Порядок движения, конечно, на улицах городов должен быть отрегулирован", - добавил глава государства.
