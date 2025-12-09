https://ria.ru/20251209/putin-2060942024.html
Путин призвал следить за качеством образования
Путин призвал следить за качеством образования
Важно следить за качеством образования и качеством кадров, которые готовят высшие учебные заведения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
Путин призвал следить за качеством образования
Путин призвал следить за качеством образования и кадров