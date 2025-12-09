Путин поддержал корректировку приема в школы детей соотечественников

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью скорректировать правила приема в школы РФ русскоговорящих детей соотечественников.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека предложил президенту РФ скорректировать правила приема в школу детей соотечественников, поскольку некоторые дети не смогли пройти тестирование для определения в школы. Он уточнил, что это переселенцы из Латвии, Казахстана, Молдавии и Киргизии.
"Что касается русского языка в школах для детей соотечественников, которые переехали в Россию на постоянное место жительства, вообще зачем там экзамены? Я не очень понимаю. Ну, они наши граждане уже, они же не мигранты. Мы о мигрантах думаем, чтобы там было все хорошо, но это вот люди, которые связали свою жизнь и судьбу своих детей с Россией. Ну, какие экзамены-то? Надо просто помочь этим детям и все, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. Разумеется, это вопрос тонкий такой, ну, нужно с ним поработать. Ну, мне кажется, что такой подход абсолютно был бы правильным. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы", – сказал Путин.