17:11 09.12.2025 (обновлено: 17:46 09.12.2025)
Путин поддержал корректировку приема в школы детей соотечественников
Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью скорректировать правила приема в школы РФ русскоговорящих детей соотечественников. РИА Новости, 09.12.2025
Путин о порядке приема в школы детей соотечественников, приехавших из-за рубежа
Владимир Путин поддержал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева скорректировать порядок приёма в школы детей соотечественников, приехавших из-за рубежа, в случае если для ребёнка русский – родной язык
россия, владимир путин, валерий фадеев
Россия, Владимир Путин, Валерий Фадеев
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью скорректировать правила приема в школы РФ русскоговорящих детей соотечественников.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека предложил президенту РФ скорректировать правила приема в школу детей соотечественников, поскольку некоторые дети не смогли пройти тестирование для определения в школы. Он уточнил, что это переселенцы из Латвии, Казахстана, Молдавии и Киргизии.
"Что касается русского языка в школах для детей соотечественников, которые переехали в Россию на постоянное место жительства, вообще зачем там экзамены? Я не очень понимаю. Ну, они наши граждане уже, они же не мигранты. Мы о мигрантах думаем, чтобы там было все хорошо, но это вот люди, которые связали свою жизнь и судьбу своих детей с Россией. Ну, какие экзамены-то? Надо просто помочь этим детям и все, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. Разумеется, это вопрос тонкий такой, ну, нужно с ним поработать. Ну, мне кажется, что такой подход абсолютно был бы правильным. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы", – сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин поручил обеспечить поддержку детям погибших бойцов СВО
РоссияВладимир ПутинВалерий Фадеев
 
 
