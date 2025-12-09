https://ria.ru/20251209/putin-2060852798.html
Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Афанасьева
Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Афанасьева - РИА Новости, 09.12.2025
Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Афанасьева
Президент России Владимир Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Никиты Афанасьева после церемонии награждения. РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Никиты Афанасьева после церемонии награждения.
Во вторник, в День Героев Отечества, Путин
в Кремле вручил медали "Золотая Звезда" Героям России
. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя РФ посмертно было присвоено сержанту Никите Афанасьеву. Путин вручил "Золотую звезду" семье погибшего.
После церемонии глава государства пригласил героев России в Александровский зал Большого Кремлевского дворца, где пообщался с награжденными и сфотографировался с ними. Среди участников общения была семья Афанасьева.
Президент побеседовал с детьми погибшего Героя России, поинтересовался, чем они занимаются, какие предметы в школе ставят в приоритет. Одна из дочерей Афанасьева рассказала, что учится в 9 классе и планирует сдавать экзамен по биологии.
"Это очень перспективное направление" - отметил Путин.
Президент поинтересовался у девочки, куда она планирует поступать после 11 класса. Дочь Героя России призналась, что выберет Спортивный университет в Санкт-Петербурге
.
"Лесгафта, да? Это хороший вуз, с хорошими традициями", - заметил глава государства.