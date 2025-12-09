Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Афанасьева

Президент РФ Владимир Путин и дети сержанта Никиты Афанасьева Антон, Ксения и Дарья на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Никиты Афанасьева после церемонии награждения.

Во вторник, в День Героев Отечества, Путин в Кремле вручил медали "Золотая Звезда" Героям России . За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя РФ посмертно было присвоено сержанту Никите Афанасьеву. Путин вручил "Золотую звезду" семье погибшего.

После церемонии глава государства пригласил героев России в Александровский зал Большого Кремлевского дворца, где пообщался с награжденными и сфотографировался с ними. Среди участников общения была семья Афанасьева.

Президент побеседовал с детьми погибшего Героя России, поинтересовался, чем они занимаются, какие предметы в школе ставят в приоритет. Одна из дочерей Афанасьева рассказала, что учится в 9 классе и планирует сдавать экзамен по биологии.

"Это очень перспективное направление" - отметил Путин.

Президент поинтересовался у девочки, куда она планирует поступать после 11 класса. Дочь Героя России призналась, что выберет Спортивный университет в Санкт-Петербурге