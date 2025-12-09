Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Афанасьева - РИА Новости, 09.12.2025
15:43 09.12.2025 (обновлено: 18:23 09.12.2025)
Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Афанасьева
Президент России Владимир Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Никиты Афанасьева после церемонии награждения. РИА Новости, 09.12.2025
общество
россия
санкт-петербург
владимир путин
день героев отечества
россия
санкт-петербург
общество, россия, санкт-петербург, владимир путин, день героев отечества
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, День Героев Отечества
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Никиты Афанасьева после церемонии награждения.
Во вторник, в День Героев Отечества, Путин в Кремле вручил медали "Золотая Звезда" Героям России. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя РФ посмертно было присвоено сержанту Никите Афанасьеву. Путин вручил "Золотую звезду" семье погибшего.
Полное видео речи Владимира Путина на церемонии вручения медалей Золотая Звезда Героям России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России
Вчера, 14:09
После церемонии глава государства пригласил героев России в Александровский зал Большого Кремлевского дворца, где пообщался с награжденными и сфотографировался с ними. Среди участников общения была семья Афанасьева.
Президент побеседовал с детьми погибшего Героя России, поинтересовался, чем они занимаются, какие предметы в школе ставят в приоритет. Одна из дочерей Афанасьева рассказала, что учится в 9 классе и планирует сдавать экзамен по биологии.
"Это очень перспективное направление" - отметил Путин.
Президент поинтересовался у девочки, куда она планирует поступать после 11 класса. Дочь Героя России призналась, что выберет Спортивный университет в Санкт-Петербурге.
"Лесгафта, да? Это хороший вуз, с хорошими традициями", - заметил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках
Вчера, 14:52
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинДень Героев Отечества
 
 
