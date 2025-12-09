Путин проведет заседание с членами СПЧ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин во вторник проведет заседание с членами СПЧ.
Президент России Владимир Путин. Архивное фото