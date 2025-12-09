Путин во вторник вручит медали "Золотая Звезда" Героям России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник вручит Героям России медали "Золотая Звезда", сообщили в пресс-службе Кремля.

Торжественное мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, оно приурочено ко Дню героев Отечества.

На церемонию приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.

Мужественные люди и патриоты

Предыдущая церемония награждения Героев России состоялась 23 февраля - в День защитника Отечества. В ходе выступления глава государства тогда особо отметил героизм участников специальной военной операции, которые проявляют мужество, борются за правду и справедливость, за мир и будущее российского народа.

Как отмечал Путин , служба, связанная с решением боевых задач, сопряжена с огромным риском и высочайшей ответственностью. Однако герои спецоперации проходят достойно через очень тяжелые испытания, проявляют себя как высочайшие профессионалы, мужественные люди и патриоты России.

На плечи тех, кто сражается за Россию, выпала тяжелая, но почетная миссия - защитить Отечество, подчеркнул тогда Путин. Он отметил, что за ее защитников не стыдно перед отцами и предками. Президент РФ выразил уверенность, что российские герои сделают все, чтобы передать Россию будущим поколениям.

Традиция награждения героев

День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Эта дата связана с появлением высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца . Он был учрежден в 1769 году, в период правления Екатерины II . Тогда этим орденом награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.

Позже был учрежден знак отличия ордена Святого Георгия, который с 1913 года назывался Георгиевский крест. Им награждали солдат и матросов за подвиги на поле брани. После Октябрьской революции 1917 года орден Святого Георгия и Георгиевский крест были упразднены. Высшей степенью отличия в СССР считалось звание Героя Советского Союза.