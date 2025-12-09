Рейтинг@Mail.ru
Путин во вторник вручит медали "Золотая Звезда" Героям России - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/putin-2060705471.html
Путин во вторник вручит медали "Золотая Звезда" Героям России
Путин во вторник вручит медали "Золотая Звезда" Героям России - РИА Новости, 09.12.2025
Путин во вторник вручит медали "Золотая Звезда" Героям России
Президент РФ Владимир Путин во вторник вручит Героям России медали "Золотая Звезда", сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:06:00+03:00
2025-12-09T03:06:00+03:00
россия
ссср
владимир путин
георгий победоносец
екатерина ii
день героев отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059528741.html
https://ria.ru/20251202/kornienko-2059265514.html
https://ria.ru/20251202/putin-2059265287.html
https://ria.ru/20251202/putin-2059260736.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, владимир путин, георгий победоносец, екатерина ii, день героев отечества
Россия, СССР, Владимир Путин, Георгий Победоносец, Екатерина II, День Героев Отечества
Путин во вторник вручит медали "Золотая Звезда" Героям России

Путин во вторник вручит медали "Золотая Звезда" Героям России в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник вручит Героям России медали "Золотая Звезда", сообщили в пресс-службе Кремля.
Торжественное мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, оно приурочено ко Дню героев Отечества.
Путин вручил награду Анне Плужниковой в номинации Волонтер года - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин наградил волонтера года Анну Плужникову
3 декабря, 15:15
На церемонию приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.

Мужественные люди и патриоты

Предыдущая церемония награждения Героев России состоялась 23 февраля - в День защитника Отечества. В ходе выступления глава государства тогда особо отметил героизм участников специальной военной операции, которые проявляют мужество, борются за правду и справедливость, за мир и будущее российского народа.
Нина Корниенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин наградил Нину Корниенко орденом
2 декабря, 16:29
Как отмечал Путин, служба, связанная с решением боевых задач, сопряжена с огромным риском и высочайшей ответственностью. Однако герои спецоперации проходят достойно через очень тяжелые испытания, проявляют себя как высочайшие профессионалы, мужественные люди и патриоты России.
На плечи тех, кто сражается за Россию, выпала тяжелая, но почетная миссия - защитить Отечество, подчеркнул тогда Путин. Он отметил, что за ее защитников не стыдно перед отцами и предками. Президент РФ выразил уверенность, что российские герои сделают все, чтобы передать Россию будущим поколениям.

Традиция награждения героев

День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Эта дата связана с появлением высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца. Он был учрежден в 1769 году, в период правления Екатерины II. Тогда этим орденом награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин наградил главу Ассоциации юристов России орденом почета
2 декабря, 16:28
Позже был учрежден знак отличия ордена Святого Георгия, который с 1913 года назывался Георгиевский крест. Им награждали солдат и матросов за подвиги на поле брани. После Октябрьской революции 1917 года орден Святого Георгия и Георгиевский крест были упразднены. Высшей степенью отличия в СССР считалось звание Героя Советского Союза.
Звание Герой Российской Федерации было установлено в марте 1992 года, тогда же был учрежден знак особого отличия к этому званию – медаль "Золотая Звезда". Звание присваивает президент страны за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, в том числе посмертно. Также этим званием могут быть отмечены достижения в области спорта и трудовые заслуги, в частности, разработка и испытания техники.
Нонна Гришаева - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин наградил актрису Гришаеву орденом
2 декабря, 16:08
 
РоссияСССРВладимир ПутинГеоргий ПобедоносецЕкатерина IIДень Героев Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала