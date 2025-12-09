Рейтинг@Mail.ru
05:10 09.12.2025 (обновлено: 11:23 09.12.2025)
Названы самые востребованные профессии в российских колледжах
Названы самые востребованные профессии в российских колледжах
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Названы самые востребованные профессии в российских колледжах

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности стали самыми востребованными у абитуриентов при поступлении в колледжи, наиболее популярными направлениями оказались "Сестринское дело" и "Информационные системы и программирование", сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
"В 2025 году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 миллиона ребят. Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности объединили наибольшее число студентов", - говорится в сообщении.
Так, максимальное количество зачисленных зарегистрировано по направлению "Сестринское дело" (84,3 тысячи), второе место занимают "Информационные системы и программирование" (74,3 тысячи). Также в список пяти популярных направлений вошли "Лечебное дело" (37 тысяч), "Правоохранительная деятельность" (31 тысяча), "Туризм и гостеприимство" (29 тысяч).
Кроме того, в число лидеров по количеству поступивших студентов вошли направления "Сварщик" (28 тысяч), "Повар, кондитер" (26,4 тысячи), "Преподавание в начальных классах" (26,3 тысячи) и "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" (25 тысяч).
Количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году увеличилось на 68 тысяч и составило 850 тысяч. Приемная кампания в учреждения СПО стартовала 20 июня. В 2025 году системе среднего профессионального образования исполняется 85 лет.
