Педагоги-целевики в Приамурье будут получать подъемные вдвое больше

Инициатива минобрнауки Приамурья направлена на привлечение и закрепление молодых кадров в школах региона. Мера поддержки заработает со следующего года. Целевой договор смогут заключить студенты Благовещенского педуниверситета и Амурского педагогического колледжа. При выходе на работу они будут получать единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей – вдвое больше, чем ранее. Кроме того, студентам-целевикам планируют увеличить стипендии с 2,5 до 10 тысяч рублей, уточнили в правительстве.

Вместе с тем в регионе продолжают действовать другие и меры поддержки для педагогов. К примеру, единовременную выплату при трудоустройстве в текущем году получили 129 выпускников на общую сумму более 23 миллионов рублей. Молодым специалистам предоставляют служебное жилье или компенсацию найма – от 5 до 60 тысяч рублей в месяц в зависимости от территории. За последние 4 года такой поддержкой воспользовались 506 педагогов. В сельской местности организован подвоз 173 учителей к месту работы, а в четырех округах 18 педагогам компенсируют затраты на использование личного транспорта, добавили в правительстве.