Педагоги-целевики в Приамурье будут получать подъемные вдвое больше

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов по инициативе минобрнауки региона удвоил сумму "подъемных" для молодых педагогов-целевиков, со следующего года им будут выплачивать 500 тысяч рублей, сообщает правительство области.
"Поддержка молодых специалистов – это инвестиция в будущее. Удвоение "подъемных" для педагогов-целевиков позволит сделать их обустройство на рабочем месте более комфортным, а муниципалитетам поможет решить проблему кадрового дефицита. При этом молодых педагогов важно поддерживать не только финансово, но и проводить с ними больше информационных встреч, помогать им осознать ценность и необходимость их работы", – сказал Орлов.
Инициатива минобрнауки Приамурья направлена на привлечение и закрепление молодых кадров в школах региона. Мера поддержки заработает со следующего года. Целевой договор смогут заключить студенты Благовещенского педуниверситета и Амурского педагогического колледжа. При выходе на работу они будут получать единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей – вдвое больше, чем ранее. Кроме того, студентам-целевикам планируют увеличить стипендии с 2,5 до 10 тысяч рублей, уточнили в правительстве.
Вместе с тем в регионе продолжают действовать другие и меры поддержки для педагогов. К примеру, единовременную выплату при трудоустройстве в текущем году получили 129 выпускников на общую сумму более 23 миллионов рублей. Молодым специалистам предоставляют служебное жилье или компенсацию найма – от 5 до 60 тысяч рублей в месяц в зависимости от территории. За последние 4 года такой поддержкой воспользовались 506 педагогов. В сельской местности организован подвоз 173 учителей к месту работы, а в четырех округах 18 педагогам компенсируют затраты на использование личного транспорта, добавили в правительстве.
