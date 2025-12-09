Aurus Cashmere обратится в суд из-за подделок на Wildberries

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Компании Aurus Collection и Aurus Cashmere, которые официально производят сумки и одежду под национальным брендом Aurus, намерены в среду обратиться в полицию и суд для решения ситуации с продажей подделок на Wildberries, рассказали РИА Новости в компании Aurus Cashmere.

« "С момента подачи досудебной претензии количество футболок и продавцов с названием Aurus только увеличилось. Wildberries со своей стороны не готов решать проблему. Кроме того, на маркетплейсе были обнаружены и обложки для паспорта с эмблемой Aurus. В связи с этим мы и Aurus Collection намерены завтра подать заявление в полицию и в суд по делу о продаже подделок на маркетплейсе", - рассказали с компании.

Ранее национальный бренд одежды Aurus Cashmere направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсе одежды с товарным знаком Aurus. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, компания требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота.

Позже объединенная компания Wildberries&Russ заявила о незаконности требований Aurus Cashmere о выплате компенсации, говорится в ответе на претензию.