Aurus Cashmere обратится в суд из-за подделок на Wildberries
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Компании Aurus Collection и Aurus Cashmere, которые официально производят сумки и одежду под национальным брендом Aurus, намерены в среду обратиться в полицию и суд для решения ситуации с продажей подделок на Wildberries, рассказали РИА Новости в компании Aurus Cashmere.
"С момента подачи досудебной претензии количество футболок и продавцов с названием Aurus только увеличилось. Wildberries
со своей стороны не готов решать проблему. Кроме того, на маркетплейсе были обнаружены и обложки для паспорта с эмблемой Aurus. В связи с этим мы и Aurus Collection намерены завтра подать заявление в полицию и в суд по делу о продаже подделок на маркетплейсе", - рассказали с компании.
Ранее национальный бренд одежды Aurus Cashmere направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсе одежды с товарным знаком Aurus. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, компания требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота.
Позже объединенная компания Wildberries&Russ заявила о незаконности требований Aurus Cashmere о выплате компенсации, говорится в ответе на претензию.
На прошлой неделе РИА Новости обратило внимание, что на Wildberries появилась подделка одежды под брендом Aurus. Производитель подтвердил агентству, что представленная на онлайн-площадках одежда является фальшивой и к российскому бренду Aurus не относится. В пресс-службе Wildberries&Russ РИА Новости прокомментировали тогда, что компания Aurus не просила Wildberries блокировать магазин одежды, который продает товары якобы под ее брендом.