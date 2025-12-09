В Петербурге продлят запрет на работу мигрантов в такси и курьерами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек- РИА Новости. В Санкт-Петербурге продлят на 2026 год ограничение на трудоустройство таксистами и курьерами иностранных граждан, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Мы сочли возможным продлить соответствующие запреты на весь 2026 год - и для найма в такси, и для найма в качестве курьеров. Это решение мы согласовываем с трехсторонней комиссией Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений, со всеми соответствующими структурами с учетом безопасности, с учетом экономических интересов нашего города. Иностранные специалисты, безусловно, конечно, нами востребованы, но в тех отраслях, где экономика в них нуждается, где они, в общем-то, необходимы", - сказал он в ходе прямой линии с горожанами.

Губернатор отметил, что "ограничения для мигрантов были шагом в правильном направлении".

"Трехмесячный переходный период для бизнеса закончился. Мы же не просто так все это сделали, а мы предупредили бизнес, встречались с ними. А те последствия, которыми нас пугали, они не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Есть нормальная реакция рынка труда и в курьерской службе, и в работе такси… И соответствующие предприятия не разорились и не закрылись. Рост цен на их услуги остается в пределах общей динамики по экономике", - сказал он.

По словам Беглова , доля иностранных граждан, работавших в указанных сферах, занимала незначительный объем в общем количестве иностранных трудовых ресурсов. "Не более 2% получателей патентов работали таксистами. В курьерские службы после введения ограничений охотно пошли работать студенты", - сказал губернатор.

Он отметил, что в прошлом году к концу октября на миграционном учете в Петербурге числилось больше 360 тысяч человек, сейчас их число сократилось до 190 тысяч. Количество действующих патентов уменьшилось с 256 тысяч до 145 тысяч.