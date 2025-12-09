Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге продлят запрет на работу мигрантов в такси и курьерами
22:53 09.12.2025 (обновлено: 23:19 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/peterburg-2060973926.html
В Петербурге продлят запрет на работу мигрантов в такси и курьерами
В Петербурге продлят запрет на работу мигрантов в такси и курьерами - РИА Новости, 09.12.2025
В Петербурге продлят запрет на работу мигрантов в такси и курьерами
В Санкт-Петербурге продлят на 2026 год ограничение на трудоустройство таксистами и курьерами иностранных граждан, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T22:53:00+03:00
2025-12-09T23:19:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023477193_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_fc91c86f1b5d7eaff4d5dce0c447fb2c.jpg
https://ria.ru/20251204/migranty-2059717789.html
https://ria.ru/20251209/moshenniki-2060700016.html
https://ria.ru/20251201/lnr-2058874306.html
санкт-петербург
санкт-петербург, александр беглов, общество
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Общество
В Петербурге продлят запрет на работу мигрантов в такси и курьерами

Беглов заявил, что продлит запрет на работу мигрантов в такси на 2026 год

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаАлександр Беглов
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек- РИА Новости. В Санкт-Петербурге продлят на 2026 год ограничение на трудоустройство таксистами и курьерами иностранных граждан, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Мы сочли возможным продлить соответствующие запреты на весь 2026 год - и для найма в такси, и для найма в качестве курьеров. Это решение мы согласовываем с трехсторонней комиссией Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений, со всеми соответствующими структурами с учетом безопасности, с учетом экономических интересов нашего города. Иностранные специалисты, безусловно, конечно, нами востребованы, но в тех отраслях, где экономика в них нуждается, где они, в общем-то, необходимы", - сказал он в ходе прямой линии с горожанами.
Мужчина подписывает договор - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Приморье увеличили число сфер, закрытых для труда мигрантов
4 декабря, 11:00
Губернатор отметил, что "ограничения для мигрантов были шагом в правильном направлении".
"Трехмесячный переходный период для бизнеса закончился. Мы же не просто так все это сделали, а мы предупредили бизнес, встречались с ними. А те последствия, которыми нас пугали, они не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Есть нормальная реакция рынка труда и в курьерской службе, и в работе такси… И соответствующие предприятия не разорились и не закрылись. Рост цен на их услуги остается в пределах общей динамики по экономике", - сказал он.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мошенники распространяют приложения для обмана таксистов и курьеров
Вчера, 01:32
По словам Беглова, доля иностранных граждан, работавших в указанных сферах, занимала незначительный объем в общем количестве иностранных трудовых ресурсов. "Не более 2% получателей патентов работали таксистами. В курьерские службы после введения ограничений охотно пошли работать студенты", - сказал губернатор.
Он отметил, что в прошлом году к концу октября на миграционном учете в Петербурге числилось больше 360 тысяч человек, сейчас их число сократилось до 190 тысяч. Количество действующих патентов уменьшилось с 256 тысяч до 145 тысяч.
По его словам, ограничения на работу мигрантов позволили вдвое сократить разрыв между общим числом иностранцев и теми из них, кто работает по патенту.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В ЛНР пресекли канал незаконной миграции
1 декабря, 11:09
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловОбщество
 
 
