В Петербурге откроют две станции метро до конца года, заявил Беглов
Станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская" в Петербурге планируется запустить до конца года, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:53:00+03:00
2025-12-09T20:53:00+03:00
2025-12-09T21:04:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
общество
санкт-петербург
