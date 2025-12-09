Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге откроют две станции метро до конца года, заявил Беглов - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 09.12.2025 (обновлено: 21:04 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/peterburg-2060958851.html
В Петербурге откроют две станции метро до конца года, заявил Беглов
В Петербурге откроют две станции метро до конца года, заявил Беглов - РИА Новости, 09.12.2025
В Петербурге откроют две станции метро до конца года, заявил Беглов
Станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская" в Петербурге планируется запустить до конца года, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:53:00+03:00
2025-12-09T21:04:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025839281_0:142:3018:1840_1920x0_80_0_0_50f4ff22ab543c56f716ec6a430286a8.jpg
https://ria.ru/20251203/moskva-2059619390.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025839281_189:0:2829:1980_1920x0_80_0_0_46dd7b68c1864a33c4f52bd9fb551885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр беглов, общество
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Общество
В Петербурге откроют две станции метро до конца года, заявил Беглов

Беглов: станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская" будут открыты до конца года

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкЛоготип над входом на станцию метро
Логотип над входом на станцию метро - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Логотип над входом на станцию метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская" в Петербурге планируется запустить до конца года, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская" в Петербурге практически готовы, они будут введены в эксплуатацию до конца года", - сказал он в ходе прямой линии с горожанами.
Ранее Беглов сообщал, что планы по развитию метро в 2025 году остаются неизменными. Запланировано окончание строительных работ на участке Красносельско-Калининской линии от станции "Юго-Западная" до станции "Путиловская" с пересадочным узлом со станции "Путиловская" на станцию "Кировский завод" Кировско-Выборгской линии метрополитена.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Собянин ответил на шутку о строительстве метро до Петербурга
3 декабря, 19:49
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала