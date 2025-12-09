Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка
14:01 09.12.2025
В Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка
Уголовное дело по факту убийства новорожденного возбуждено в Петербурге, по обвинению в преступлении задержана его мать, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 09.12.2025
В Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства новорожденного возбуждено в Петербурге, по обвинению в преступлении задержана его мать, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что речь идет о Анастасии Скворцовой.
В своих соцсетях Скворцова представляется как ведущий, трансформационный коуч, автор курса по родовой системе.
"Установлено, что днем 8 декабря женщина в квартире по улице Ушинского в Санкт-Петербурге, поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате действий фигурантки мальчик скончался. Женщина 1989 года рождения задержана, ей предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - сообщает пресс-служба.
В ГСУ СК по городу добавили, что возбуждено уголовное дело об убийстве младенца (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). Пресс-служба прокуратуры Петербурга проинформировала, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Источник РИА Новости в экстренных службах добавил, что из показаний женщины следует, что у неё пропало молоко, она не смогла кормить ребенка, в связи с чем решила, что не сможет его вырастить своего 16-дневного младенца.
