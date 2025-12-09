https://ria.ru/20251209/peterburg-2060814644.html
В Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка
В Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка - РИА Новости, 09.12.2025
В Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка
Уголовное дело по факту убийства новорожденного возбуждено в Петербурге, по обвинению в преступлении задержана его мать, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:01:00+03:00
2025-12-09T14:01:00+03:00
2025-12-09T14:01:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
https://ria.ru/20251208/kriminal-2060604981.html
https://ria.ru/20251120/peterburg-2056219536.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка
РИА Новости: в Петербурге коуча по трансформациям обвинили в убийстве младенца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства новорожденного возбуждено в Петербурге, по обвинению в преступлении задержана его мать, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что речь идет о Анастасии Скворцовой.
В своих соцсетях Скворцова представляется как ведущий, трансформационный коуч, автор курса по родовой системе.
"Установлено, что днем 8 декабря женщина в квартире по улице Ушинского в Санкт-Петербурге
, поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате действий фигурантки мальчик скончался. Женщина 1989 года рождения задержана, ей предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - сообщает пресс-служба.
В ГСУ СК
по городу добавили, что возбуждено уголовное дело об убийстве младенца (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ
). Пресс-служба прокуратуры Петербурга проинформировала, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Источник РИА Новости в экстренных службах добавил, что из показаний женщины следует, что у неё пропало молоко, она не смогла кормить ребенка, в связи с чем решила, что не сможет его вырастить своего 16-дневного младенца.