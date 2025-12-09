В Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства новорожденного возбуждено в Петербурге, по обвинению в преступлении задержана его мать, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что речь идет о Анастасии Скворцовой.

Источник РИА Новости в экстренных службах добавил, что из показаний женщины следует, что у неё пропало молоко, она не смогла кормить ребенка, в связи с чем решила, что не сможет его вырастить своего 16-дневного младенца.