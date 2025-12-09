Путин выразил соболезнования в связи со смертью российского посла в КНДР

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью посла РФ в КНДР Александра Мацегоры, отметив его вклад в развитие двусторонних отношений между странами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.