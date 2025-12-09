Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования в связи со смертью российского посла в КНДР
12:56 09.12.2025 (обновлено: 13:07 09.12.2025)
Путин выразил соболезнования в связи со смертью российского посла в КНДР
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью посла РФ в КНДР Александра Мацегоры, отметив его вклад в развитие двусторонних отношений... РИА Новости, 09.12.2025
россия, кндр, пхеньян, александр мацегора, владимир путин, дмитрий песков
Россия, КНДР, Пхеньян, Александр Мацегора, Владимир Путин, Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью посла РФ в КНДР Александра Мацегоры, отметив его вклад в развитие двусторонних отношений между странами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, в прошлую субботу скончался наш посол в Корейской Народно-Демократической Республике Мацегора. И Владимир Путин направил телеграмму соболезнований семье нашего посла, который скончался скоропостижно, отметил его высочайшие профессиональные качества и его вклад в развитие отношений России с Корейской Народно-Демократической Республикой, который, действительно, трудно переоценить", - сказал Песков журналистам.
Шестого декабря чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался.
Как ранее отметил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, Мацегора с 1978 года занимал важные должности в диппредставительстве СССР и РФ в КНДР. По словам секретаря Совбеза, неравнодушное отношение к делу и беззаветное служение Мацегоры Родине во многом предопределили укрепление сотрудничества России и КНДР, позволили вывести его на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
 
Россия КНДР Пхеньян Александр Мацегора Владимир Путин Дмитрий Песков
 
 
