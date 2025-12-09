Названы самые бюджетные направления отдыха для россиян

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Отдых в Белоруссии, Казахстане или Грузии оказался самым бюджетным для россиян в текущем году, а самым дорогим - в странах Латинской Америки, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса путешествий "Туту".