Рейтинг@Mail.ru
Названы самые бюджетные направления отдыха для россиян - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:55 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/otdykh-2060714497.html
Названы самые бюджетные направления отдыха для россиян
Названы самые бюджетные направления отдыха для россиян - РИА Новости, 09.12.2025
Названы самые бюджетные направления отдыха для россиян
Отдых в Белоруссии, Казахстане или Грузии оказался самым бюджетным для россиян в текущем году, а самым дорогим - в странах Латинской Америки, выяснили для РИА... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T05:55:00+03:00
2025-12-09T05:55:00+03:00
туризм
белоруссия
казахстан
грузия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_664879173e71bafcdbd74fe59402dce4.jpg
https://ria.ru/20251208/egipet-2060686272.html
https://ria.ru/20251203/puteshestviya-2059171892.html
белоруссия
казахстан
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777973_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_77afe7d109d501c29d1dea4e4494ea78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, казахстан, грузия, новый год
Туризм, Белоруссия, Казахстан, Грузия, Новый год
Названы самые бюджетные направления отдыха для россиян

"Туту": Белоруссия и Грузия стали самыми бюджетными направлениями отдыха

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Национальный аэропорт "Минск". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Отдых в Белоруссии, Казахстане или Грузии оказался самым бюджетным для россиян в текущем году, а самым дорогим - в странах Латинской Америки, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса путешествий "Туту".
"Неделю вдвоем с минимальными затратами в 2025 году россияне могли провести в странах ближнего зарубежья. Самым бюджетным направлением стала Беларусь, где недельный отпуск на двоих обходился в среднем в 61 тысячу рублей. Далее по стоимости отдых в Казахстане - около 70 тысяч рублей, и в Грузии - 93 тысячи", - говорится в исследовании.
Туристы во время экскурсии на территории храмового комплекса Древнего Египта - Карнакского храма - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Египте опровергли сообщения о повышении стоимости въездной визы
8 декабря, 22:45
Среди бюджетных направлений также оказались Армения со средней стоимостью отдыха в 96 тысяч рублей, Узбекистан - 105 тысяч, Киргизия - 115 тысяч и Турция - 129 тысяч рублей.
"Среди дорогих направлений лидируют Колумбия, Мексика, Перу и Чили, где недельный отдых на двоих мог стоить от 300 тысяч рублей и выше", - указали в компании.
Как пояснил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий "Туту" Артем Кузьмин, экзотические и дальние страны Латинской Америки и Океании пока остаются дорогими для путешественников в первую очередь из-за перелетов - стоимость удобных билетов начинается от 200 тысяч рублей в обе стороны.
"По нашим прогнозам, в 2026 году среди бюджетных направлений может оказаться Китай, спрос на поездки в который растет, в том числе на новогодние праздники", - добавил он.
Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На море в декабре: где отдохнуть за 88 тысяч рублей на двоих
3 декабря, 08:00
 
ТуризмБелоруссияКазахстанГрузияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала