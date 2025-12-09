Рейтинг@Mail.ru
Сибирские ученые нашли соединение, подавляющее агрессивную опухоль мозга
Наука
Наука
 
06:00 09.12.2025
Сибирские ученые нашли соединение, подавляющее агрессивную опухоль мозга
Сибирские ученые нашли соединение, подавляющее агрессивную опухоль мозга - РИА Новости, 09.12.2025
Сибирские ученые нашли соединение, подавляющее агрессивную опухоль мозга
Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН), применив новый биоинформатический подход, нашли... РИА Новости, 09.12.2025
Сибирские ученые нашли соединение, подавляющее агрессивную опухоль мозга

Исследования в лаборатории
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Исследования в лаборатории. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН), применив новый биоинформатический подход, нашли соединение, подавляющее активность "узловых" генов самой агрессивной опухоли головного мозга – глиобластомы, сообщили РИА Новости во вторник в научном институте.
Глиобластома - наиболее распространенная и крайне агрессивная опухоль головного мозга. Даже при проведении полного курса лечения продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза обычно не превышает 15 месяцев. Полученные новосибирскими учеными данные могут быть использованы для поиска новых противоопухолевых препаратов, способных блокировать распространение глиобластомы в здоровые ткани и усиливать ее чувствительность к химио- и радиотерапии. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Минздрав разрешил использование двух инновационных вакцин против рака
20 ноября, 19:51
"Исследователи Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН впервые применили инновационный биоинформатический подход для поиска соединений, эффективных против глиобластомы… Полученные данные открывают возможность "перепрофилировать" уже существующие лекарства, что может в разы ускорить появление эффективных методов лечения", - говорится в сообщении.
В ИХБФМ СО РАН пояснили, что главной проблемой в лечении глиобластомы является ее стремительное распространение в здоровые ткани мозга. Этот процесс, известный как глиально-мезенхимальный переход, делает опухолевые клетки устойчивыми к химио- и радиотерапии и часто активируется из-за нехватки кислорода в быстро растущей опухоли.
Ученые проанализировали данные пациентов с глиобластомой и разделили их на группы с высоким и низким уровнем генетических маркеров этого процесса. Полученные данные позволили реконструировать генную сеть, отвечающую за тяжелое течение болезни. В этой сети были выявлены "узловые" гены. Низкая выживаемость пациентов связана с высокой активностью этих генов, поэтому целью ученых стал биоинформатический поиск соединений, подавляющих активность "узловых" генов. В результате анализа для воздействия на них отобрали несколько веществ.
"Корректность подхода была экспериментально подтверждена. Испытания показали, что одно из выявленных соединений успешно подавляет активность "узловых" генов. В результате значительно снижаются подвижность и инвазивность опухолевых клеток, а также их способность формировать капилляроподобные структуры, важные для кровоснабжения опухолевого узла", - отметили в научном институте.
Старший научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН, руководитель гранта РНФ Андрей Марков отметил, что выявленное соединение может лечь в основу новых антиглиобластомных препаратов, а предложенный учеными биоинформатический программный конвейер позволяет перепрофилировать лекарственные агенты для терапии не только онкологических, но и других социально значимых заболеваний.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Первый российский препарат от рака исследуют для лечения опухолей мозга
24 сентября, 14:58
 
