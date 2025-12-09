Сибирские ученые нашли соединение, подавляющее агрессивную опухоль мозга

НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН), применив новый биоинформатический подход, нашли соединение, подавляющее активность "узловых" генов самой агрессивной опухоли головного мозга – глиобластомы, сообщили РИА Новости во вторник в научном институте.

Глиобластома - наиболее распространенная и крайне агрессивная опухоль головного мозга. Даже при проведении полного курса лечения продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза обычно не превышает 15 месяцев. Полученные новосибирскими учеными данные могут быть использованы для поиска новых противоопухолевых препаратов, способных блокировать распространение глиобластомы в здоровые ткани и усиливать ее чувствительность к химио- и радиотерапии. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда

"Исследователи Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН впервые применили инновационный биоинформатический подход для поиска соединений, эффективных против глиобластомы… Полученные данные открывают возможность "перепрофилировать" уже существующие лекарства, что может в разы ускорить появление эффективных методов лечения", - говорится в сообщении.

В ИХБФМ СО РАН пояснили, что главной проблемой в лечении глиобластомы является ее стремительное распространение в здоровые ткани мозга. Этот процесс, известный как глиально-мезенхимальный переход, делает опухолевые клетки устойчивыми к химио- и радиотерапии и часто активируется из-за нехватки кислорода в быстро растущей опухоли.

Ученые проанализировали данные пациентов с глиобластомой и разделили их на группы с высоким и низким уровнем генетических маркеров этого процесса. Полученные данные позволили реконструировать генную сеть, отвечающую за тяжелое течение болезни. В этой сети были выявлены "узловые" гены. Низкая выживаемость пациентов связана с высокой активностью этих генов, поэтому целью ученых стал биоинформатический поиск соединений, подавляющих активность "узловых" генов. В результате анализа для воздействия на них отобрали несколько веществ.

"Корректность подхода была экспериментально подтверждена. Испытания показали, что одно из выявленных соединений успешно подавляет активность "узловых" генов. В результате значительно снижаются подвижность и инвазивность опухолевых клеток, а также их способность формировать капилляроподобные структуры, важные для кровоснабжения опухолевого узла", - отметили в научном институте.