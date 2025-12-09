В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения на полеты

https://ria.ru/20251209/ogranicheniya-2060717988.html
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.12.2025
