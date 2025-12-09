https://ria.ru/20251209/mks-2060722838.html
"Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане
"Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане - РИА Новости, 09.12.2025
"Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в степи в Казахстане, следует из трансляции "Роскосмоса". РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:09:00+03:00
2025-12-09T08:09:00+03:00
2025-12-09T10:48:00+03:00
земля
байконур (город)
сергей рыжиков (космонавт)
роскосмос
космос - риа наука
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751350_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3011044ad8e6b8bab17eb0d8d57d9123.jpg
https://ria.ru/20251209/tort-2060712604.html
https://ria.ru/20251127/mks-2058062114.html
https://ria.ru/20251126/kosmonavty-2057759008.html
земля
байконур (город)
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751350_318:0:1758:1080_1920x0_80_0_0_0e8fc479d86822aa3d59312a8bc4baa4.jpg
Эвакуация приземлившегося экипажа корабля "Союз МС-27" в Казахстане
"Роскосмос" показал кадры эвакуации приземлившегося в Казахстане экипажа корабля "Союз МС-27".
2025-12-09T08:09
true
PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, байконур (город), сергей рыжиков (космонавт), роскосмос, космос - риа наука, казахстан
Земля, Байконур (город), Сергей Рыжиков (космонавт), Роскосмос, Космос - РИА Наука, Казахстан
"Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане
Космонавты Рыжиков, Зубрицкий и астронавт Ким вернулись на Землю с МКС
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в степи в Казахстане, следует из трансляции "Роскосмоса".
На нем россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вместе с американцем Джонни Кимом вернулись с Международной космической станции. Посадка произошла в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур
8 апреля в 08:47 мск. В тот же день "Союз МС-27" причалил к МКС.
Для командира Рыжикова эта миссия стала третьей. Во время первых двух он провел на орбите 358 суток. Зубрицкий и Ким отправились в космос впервые.
Россияне провели 42 научных эксперимента. Так, во время пересменки с экипажем "Союза МС-28" они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, которые появились на МКС.
Зубрицкий и Рыжиков осуществили два выхода в открытый космос 16 и 28 октября. Во время первого они установили на Многофункциональном лабораторном модуле "Наука" аппаратуру "Экран-М". Она предназначена для проведения эксперимента молекулярно-лучевой эпитаксии по выращиванию полупроводников.
Во время второго выхода космонавты установили на МЛМ импульсный плазменный инжектор для эксперимента "Импульс", очистили иллюминатор "Науки" и заменили на этом же модуле кассету в аппаратуре эксперимента "Экран-М".
Они также устранили небольшие недочеты и перенесли внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.