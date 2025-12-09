Рейтинг@Mail.ru
"Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане
08:09 09.12.2025 (обновлено: 10:48 09.12.2025)
"Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане
"Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в степи в Казахстане, следует из трансляции "Роскосмоса". РИА Новости, 09.12.2025
земля
байконур (город)
сергей рыжиков (космонавт)
роскосмос
космос - риа наука
казахстан
земля
байконур (город)
казахстан
земля, байконур (город), сергей рыжиков (космонавт), роскосмос, космос - риа наука, казахстан
Земля, Байконур (город), Сергей Рыжиков (космонавт), Роскосмос, Космос - РИА Наука, Казахстан
"Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

Космонавты Рыжиков, Зубрицкий и астронавт Ким вернулись на Землю с МКС

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в степи в Казахстане, следует из трансляции "Роскосмоса".
На нем россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вместе с американцем Джонни Кимом вернулись с Международной космической станции. Посадка произошла в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана.
Для возвращающегося на Землю экипажа "Союз МС-27" на МКС приготовили торт
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур 8 апреля в 08:47 мск. В тот же день "Союз МС-27" причалил к МКС.

Для командира Рыжикова эта миссия стала третьей. Во время первых двух он провел на орбите 358 суток. Зубрицкий и Ким отправились в космос впервые.

Россияне провели 42 научных эксперимента. Так, во время пересменки с экипажем "Союза МС-28" они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, которые появились на МКС.
Зубрицкий и Рыжиков осуществили два выхода в открытый космос 16 и 28 октября. Во время первого они установили на Многофункциональном лабораторном модуле "Наука" аппаратуру "Экран-М". Она предназначена для проведения эксперимента молекулярно-лучевой эпитаксии по выращиванию полупроводников.
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами пристыковался к МКС
Во время второго выхода космонавты установили на МЛМ импульсный плазменный инжектор для эксперимента "Импульс", очистили иллюминатор "Науки" и заменили на этом же модуле кассету в аппаратуре эксперимента "Экран-М".
Они также устранили небольшие недочеты и перенесли внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.
Космонавты рассказали о самом нежелательном звуке на МКС
ЗемляБайконур (город)Сергей Рыжиков (космонавт)РоскосмосКосмос - РИА НаукаКазахстан
 
 
