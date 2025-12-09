"Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-27" с тремя космонавтами приземлился в степи в Казахстане, следует из трансляции "Роскосмоса".

На нем россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вместе с американцем Джонни Кимом вернулись с Международной космической станции. Посадка произошла в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур 8 апреля в 08:47 мск. В тот же день "Союз МС-27" причалил к МКС.

Для командира Рыжикова эта миссия стала третьей. Во время первых двух он провел на орбите 358 суток. Зубрицкий и Ким отправились в космос впервые.

Россияне провели 42 научных эксперимента. Так, во время пересменки с экипажем "Союза МС-28" они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, которые появились на МКС.

Зубрицкий и Рыжиков осуществили два выхода в открытый космос 16 и 28 октября. Во время первого они установили на Многофункциональном лабораторном модуле "Наука" аппаратуру "Экран-М". Она предназначена для проведения эксперимента молекулярно-лучевой эпитаксии по выращиванию полупроводников.

Во время второго выхода космонавты установили на МЛМ импульсный плазменный инжектор для эксперимента "Импульс", очистили иллюминатор "Науки" и заменили на этом же модуле кассету в аппаратуре эксперимента "Экран-М".