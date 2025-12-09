Рейтинг@Mail.ru
Мирошник объяснил, зачем Европа пытается исказить план США по Украине - РИА Новости, 09.12.2025
01:08 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/miroshnik-2060698830.html
Мирошник объяснил, зачем Европа пытается исказить план США по Украине
Мирошник объяснил, зачем Европа пытается исказить план США по Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Мирошник объяснил, зачем Европа пытается исказить план США по Украине
Европа пытается исказить план США по Украине, чтобы сорвать миротворческий процесс и выставить Россию виноватой в этом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T01:08:00+03:00
2025-12-09T01:08:00+03:00
Мирошник объяснил, зачем Европа пытается исказить план США по Украине

Мирошник: Европа пытается исказить план США по Украине для его срыва

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Европа пытается исказить план США по Украине, чтобы сорвать миротворческий процесс и выставить Россию виноватой в этом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Либо подход, который декларируется сегодня американцами, подойдет и можно будет его адаптировать к тем задачам, которые будут сформулированы Россией, либо это станет неприемлемым. Европа как раз и пытается таким образом трансформировать этот подход, чтобы сделать Россию виноватой в срыве миротворческого процесса", - сказал он газете "Известия".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Влияние Европы на Зеленского лишь усиливается, заявил Мирошник
4 декабря, 01:07
Как подчеркнул Мирошник, главными противниками миротворчества являются европейцы и Украина - "ситуативная группа, которая работает над тем, чтобы максимально торпедировать процесс поиска мирного урегулирования".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: США давят на Зеленского, чтобы он пошел на территориальные уступки
00:55
 
В миреРоссияСШАЕвропаРодион МирошникЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
