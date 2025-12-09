Мирошник объяснил, зачем Европа пытается исказить план США по Украине

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Европа пытается исказить план США по Украине, чтобы сорвать миротворческий процесс и выставить Россию виноватой в этом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.