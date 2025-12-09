Рейтинг@Mail.ru
Миронов назвал герб России символом суверенитета страны - РИА Новости, 09.12.2025
16:34 09.12.2025
Миронов назвал герб России символом суверенитета страны
россия, сергей миронов, вячеслав володин, справедливая россия, госдума рф, политика
Россия, Сергей Миронов, Вячеслав Володин, Справедливая Россия, Госдума РФ, Политика
Миронов назвал герб России символом суверенитета страны

Миронов: составные части российского герба глубоко традиционны

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственный герб России - это знак особой важности, символ государственности и суверенитета страны, а его составные части глубоко традиционны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона о закреплении крестов в описании герба России. Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
ГД в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба
Вчера, 14:18
"Государственный герб Российской Федерации - это знак особой важности, символ государственности и суверенитета нашей страны. Его составные части глубоко традиционны. Они отражают разные этапы отечественной истории и её преемственность", - сказал Миронов.
Лидер партии также призвал в самые короткие сроки принять поправки в Федеральный конституционный закон "О Государственном гербе Российской Федерации".
По его словам, документ конкретизирует изображение и ставит заслон искажению одного из важнейших официальных символов России.
"Что важно: законопроект поддержали и выступили в числе соавторов 412 депутатов Государственной Думы. Его подписали лидеры всех парламентских фракций, и я хочу поблагодарить Вячеслава Викторовича Володина за то, что он поддержал этот документ, стал его автором и определил его одним из приоритетных для Государственной Думы", - подчеркнул Миронов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Законопроект о крестах в описании герба подписали 412 депутатов Госдумы
20 ноября, 23:37
Он уточнил, что по закону "О Государственном гербе" герб представляет собой четырехугольный с закругленными нижними углами заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья, орел увенчан двумя малыми коронами и над ними одной большой короной, соединенными лентой, в правой лапе орла - скипетр, в левой - держава, а на груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.
"Несмотря на подробное описание Государственного герба и наличие его изображений в Федеральном конституционном законе, есть прецеденты затирания или замены крестов другими символами. "Справедливая Россия" выступает категорически против подобных искажений и предлагает дополнить описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами герба, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами. Такая конкретизация поставит заслон искажению изображения одного из важнейших символов нашей страны", - заключил политик.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Малков: российский флаг – символ сильной и единой страны
22 августа, 16:26
 
РоссияСергей МироновВячеслав ВолодинСправедливая РоссияГосдума РФПолитика
 
 
