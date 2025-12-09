Миронов назвал герб России символом суверенитета страны

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственный герб России - это знак особой важности, символ государственности и суверенитета страны, а его составные части глубоко традиционны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона о закреплении крестов в описании герба России . Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным

"Государственный герб Российской Федерации - это знак особой важности, символ государственности и суверенитета нашей страны. Его составные части глубоко традиционны. Они отражают разные этапы отечественной истории и её преемственность", - сказал Миронов

Лидер партии также призвал в самые короткие сроки принять поправки в Федеральный конституционный закон "О Государственном гербе Российской Федерации".

По его словам, документ конкретизирует изображение и ставит заслон искажению одного из важнейших официальных символов России.

"Что важно: законопроект поддержали и выступили в числе соавторов 412 депутатов Государственной Думы. Его подписали лидеры всех парламентских фракций, и я хочу поблагодарить Вячеслава Викторовича Володина за то, что он поддержал этот документ, стал его автором и определил его одним из приоритетных для Государственной Думы", - подчеркнул Миронов.

Он уточнил, что по закону "О Государственном гербе" герб представляет собой четырехугольный с закругленными нижними углами заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья, орел увенчан двумя малыми коронами и над ними одной большой короной, соединенными лентой, в правой лапе орла - скипетр, в левой - держава, а на груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.