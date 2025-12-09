В Будапеште появились плакаты с Зеленским и золотым унитазом

БУДАПЕШТ, 9 дек — РИА Новости. На улицах Будапешта появились плакаты с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, которые сливают деньги в золотой унитаз, передает корреспондент РИА Новости.

Плакат напоминает о завершившейся 7 декабря национальной консультации, проведенной после того, как в интернет утекли планы венгерской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем, сократить налоговые льготы в случае прихода к власти после парламентских выборов в апреле 2026 года.