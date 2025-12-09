Рейтинг@Mail.ru
В Будапеште появились плакаты с Зеленским и золотым унитазом
11:59 09.12.2025 (обновлено: 13:29 09.12.2025)
В Будапеште появились плакаты с Зеленским и золотым унитазом
На улицах Будапешта появились плакаты с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, которые сливают деньги в золотой унитаз,... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
брюссель
киев
украина
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире, брюссель, киев, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, энергоатом
В мире, Брюссель, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, Энергоатом
В Будапеште появились плакаты с Зеленским и золотым унитазом

Плакат с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и Петера Мадьяра, которые сливают деньги в золотой унитаз
БУДАПЕШТ, 9 дек — РИА Новости. На улицах Будапешта появились плакаты с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, которые сливают деньги в золотой унитаз, передает корреспондент РИА Новости.
"Они поднимут налоги и отправят твои деньги в украинский золотой унитаз", — гласит надпись, под которой фон дер Ляйен, Зеленский и глава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр высыпают в унитаз венгерские форинты.
Украина готова ограбить ЕС на триллионы евро
Вчера, 08:00
Плакат напоминает о завершившейся 7 декабря национальной консультации, проведенной после того, как в интернет утекли планы венгерской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем, сократить налоговые льготы в случае прихода к власти после парламентских выборов в апреле 2026 года.
Золотой унитаз обнаружили во время обысков у украинских высших должностных лиц. На фото и видео попали также другие предметы роскоши и сумки, набитые пачками денег. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД Петер Сийярто требовали от Киева отчета о потраченных средствах европейских налогоплательщиков. По их словам, уровень коррупции в Брюсселе такой же высокий, как и на Украине, поэтому в Евросоюзе пытаются не замечать скандал в Киеве.
Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции
13 ноября, 04:17
 
