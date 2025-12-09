В Будапеште появились плакаты с Зеленским и золотым унитазом

БУДАПЕШТ, 9 дек — РИА Новости. На улицах Будапешта появились плакаты с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, которые сливают деньги в золотой унитаз, передает корреспондент РИА Новости.
"Они поднимут налоги и отправят твои деньги в украинский золотой унитаз", — гласит надпись, под которой фон дер Ляйен, Зеленский и глава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр высыпают в унитаз венгерские форинты.
Плакат напоминает о завершившейся 7 декабря национальной консультации, проведенной после того, как в интернет утекли планы венгерской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем, сократить налоговые льготы в случае прихода к власти после парламентских выборов в апреле 2026 года.
Золотой унитаз обнаружили во время обысков у украинских высших должностных лиц. На фото и видео попали также другие предметы роскоши и сумки, набитые пачками денег. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД Петер Сийярто требовали от Киева отчета о потраченных средствах европейских налогоплательщиков. По их словам, уровень коррупции в Брюсселе такой же высокий, как и на Украине, поэтому в Евросоюзе пытаются не замечать скандал в Киеве.
