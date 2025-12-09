Российский защитник "Калгари" Ян Кузнецов набрал два очка в матче НХЛ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Калгари Флэймз" обыграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Калгари завершилась победой хозяев со счетом 7:4 (2:0, 3:3, 2:1). В составе победителей шайбы забросили белорус Егор Шарангович (10-я, 60-я минуты), Расмус Андерссон (14), Джонатан Юбердо (28), Назем Кадри (35), Ян Кузнецов (38) и Микаэль Баклунд (59). У "Баффало" отличились Тейдж Томпсон (25), Оуэн Пауэр (34), Расмус Далин (37) и Алекс Так (58).
09 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
09:54 • Егор Шарангович
13:22 • Расмус Андерссон
(Мэтт Коронато, Назем Кадри)
27:05 • Джонатан Юбердо
(Мэтт Коронато, Морган Фрост)
34:14 • Назем Кадри
37:27 • Ян Кузнецов
58:12 • Микаэль Баклунд
59:53 • Егор Шарангович
(Ян Кузнецов)
24:24 • Тейдж Томпсон
33:43 • Оуэн Пауэр
36:32 • Расмус Дэлин
(Джошуа Доан, Джош Норрис)
57:29 • Алекс Так
23-летний российский защитник Кузнецов также отметился результативной передачей. На его счету 5 (2 гола + 3 передачи) очков в 17 играх текущего сезона.
"Калгари" (28 очков) занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Баффало" (26) идет последним, восьмым в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Калгари" примет "Детройт Ред Уингз" 11 декабря. Днем раньше "Баффало" сыграет с "Эдмонтон Ойлерз" на льду соперника.