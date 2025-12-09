Рейтинг@Mail.ru
Российский защитник "Калгари" Ян Кузнецов набрал два очка в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:03 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/kuznetsov-2060722668.html
Российский защитник "Калгари" Ян Кузнецов набрал два очка в матче НХЛ
Российский защитник "Калгари" Ян Кузнецов набрал два очка в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Российский защитник "Калгари" Ян Кузнецов набрал два очка в матче НХЛ
"Калгари Флэймз" обыграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T08:03:00+03:00
2025-12-09T08:03:00+03:00
хоккей
спорт
егор шарангович
расмус андерссон
назем кадри
калгари флэймз
детройт ред уингз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060722495_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_3508fe11abdae70f5966fc9bfda863dd.jpg
/20251209/sergachev-2060721680.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060722495_164:0:788:468_1920x0_80_0_0_1bb44b0c97cc12e5b245befd58dafa5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, егор шарангович, расмус андерссон, назем кадри, калгари флэймз, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Егор Шарангович, Расмус Андерссон, Назем Кадри, Калгари Флэймз, Детройт Ред Уингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Российский защитник "Калгари" Ян Кузнецов набрал два очка в матче НХЛ

Два очка Кузнецова помогли "Калгари" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

© Официальный сайт "Калгари Флэймз"Ян Кузнецов
Ян Кузнецов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Официальный сайт "Калгари Флэймз"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Калгари Флэймз" обыграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Калгари завершилась победой хозяев со счетом 7:4 (2:0, 3:3, 2:1). В составе победителей шайбы забросили белорус Егор Шарангович (10-я, 60-я минуты), Расмус Андерссон (14), Джонатан Юбердо (28), Назем Кадри (35), Ян Кузнецов (38) и Микаэль Баклунд (59). У "Баффало" отличились Тейдж Томпсон (25), Оуэн Пауэр (34), Расмус Далин (37) и Алекс Так (58).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
Калгари
7 : 4
Баффало
09:54 • Егор Шарангович
(Маккензи Вигар, Назем Кадри)
13:22 • Расмус Андерссон
(Мэтт Коронато, Назем Кадри)
27:05 • Джонатан Юбердо
(Мэтт Коронато, Морган Фрост)
34:14 • Назем Кадри
(Джоэл Фараби, Егор Шарангович)
37:27 • Ян Кузнецов
(Блэйк Коулман)
58:12 • Микаэль Баклунд
59:53 • Егор Шарангович
(Ян Кузнецов)
24:24 • Тейдж Томпсон
(Джейсон Цукер, Джош Норрис)
33:43 • Оуэн Пауэр
(Пейтон Кребс, Якоб Брюсон)
36:32 • Расмус Дэлин
(Джошуа Доан, Джош Норрис)
57:29 • Алекс Так
(Расмус Дэлин, Джейсон Цукер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
23-летний российский защитник Кузнецов также отметился результативной передачей. На его счету 5 (2 гола + 3 передачи) очков в 17 играх текущего сезона.
"Калгари" (28 очков) занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Баффало" (26) идет последним, восьмым в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Калгари" примет "Детройт Ред Уингз" 11 декабря. Днем раньше "Баффало" сыграет с "Эдмонтон Ойлерз" на льду соперника.
Защитник клуба НХЛ Юта Михаил Сергачев (слева) - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Юта" проиграла "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ, Сергачев отдал передачу
Вчера, 07:48
 
ХоккейСпортЕгор ШаранговичРасмус АндерссонНазем КадриКалгари ФлэймзДетройт Ред УингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала