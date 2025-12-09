Рейтинг@Mail.ru
Всероссийский конкурс красоты выиграла пятилетняя девочка из Воронежа - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/konkurs-2060891756.html
Всероссийский конкурс красоты выиграла пятилетняя девочка из Воронежа
Всероссийский конкурс красоты выиграла пятилетняя девочка из Воронежа - РИА Новости, 09.12.2025
Всероссийский конкурс красоты выиграла пятилетняя девочка из Воронежа
Победительницей VII Всероссийского конкурса красоты и талантов Little Miss and Mister World Russia стала пятилетняя Стелла Крикунова из Воронежа, сообщили РИА... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:17:00+03:00
2025-12-09T17:17:00+03:00
воронеж
республика крым
гусь-хрустальный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060883907_0:420:1828:1448_1920x0_80_0_0_3c44dd227213591d043cdef6c449d255.jpg
https://ria.ru/20251106/krasota-2053091530.html
воронеж
республика крым
гусь-хрустальный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060883907_0:248:1828:1619_1920x0_80_0_0_d2743f7a36cbf9cd3931a1252d2b11ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, республика крым, гусь-хрустальный
Воронеж, Республика Крым, Гусь-Хрустальный
Всероссийский конкурс красоты выиграла пятилетняя девочка из Воронежа

На Little Miss and Mister World Russia победила Стелла Крикунова из Воронежа

© Фото : Пресс-служба конкурса "Миссис Россия Мира"Победительница Стелла Крикунова из Воронежа в финале VII национального конкурса красоты и талантов "Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025"
Победительница Стелла Крикунова из Воронежа в финале VII национального конкурса красоты и талантов Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Пресс-служба конкурса "Миссис Россия Мира"
Победительница Стелла Крикунова из Воронежа в финале VII национального конкурса красоты и талантов "Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победительницей VII Всероссийского конкурса красоты и талантов Little Miss and Mister World Russia стала пятилетняя Стелла Крикунова из Воронежа, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
«
"Абсолютной победительницей конкурса… была признана Стелла Крикунова из Воронежа. Ее искренность, артистизм, вкус, стиль и изящество покорили жюри и зрителей. Прекрасной принцессе всего пять лет. Она занимается танцами, модельным искусством и флай-дэнсом. Любит сцену и уверенно чувствует себя в кадре. В этом году она победила в конкурсе "Мини Мисс Воронеж 2025". Стелла выступала в проектах и шоу, совмещающих танец и цирковое искусство. Юная победительница мечтает создать собственное шоу, где соединятся ее танцы и образы", - говорится в сообщении.
Также в рамках конкурса высших оценок и титула Гран-при были удостоены Злата Мунгалова из Республики Крым в номинации Inclusive, Ульяна Яхаева в категории Mini и Милослава Волкова в номинации Little из Гусь-Хрустального. Участница из Ульяновска Лия Бегларян стала лучшей в категории Pre-Teen, а Дарису Чойдонова из Бурятии - в номинации Teen. Сильнейшими в категориях Young и Miss признаны Алена Чжао из Алтая и Елена Бужеева из Иркутской области.
Участниками конкурса стали 73 ребенка со всей России. Впервые в истории проекта на сцену вместе с красавицами вышли джентльмены в новой категории "Мистер".
Конкурс Little Miss and Mister World Russia cсуществует с 2019 года.
Мисс Земля 2025 года — чешская модель Натали Пушкинова - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Объявлена победительница конкурса "Мисс Земля — 2025"
6 ноября, 02:00
 
ВоронежРеспублика КрымГусь-Хрустальный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала