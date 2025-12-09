Всероссийский конкурс красоты выиграла пятилетняя девочка из Воронежа

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победительницей VII Всероссийского конкурса красоты и талантов Little Miss and Mister World Russia стала пятилетняя Стелла Крикунова из Воронежа, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
"Абсолютной победительницей конкурса… была признана Стелла Крикунова из Воронежа. Ее искренность, артистизм, вкус, стиль и изящество покорили жюри и зрителей. Прекрасной принцессе всего пять лет. Она занимается танцами, модельным искусством и флай-дэнсом. Любит сцену и уверенно чувствует себя в кадре. В этом году она победила в конкурсе "Мини Мисс Воронеж 2025". Стелла выступала в проектах и шоу, совмещающих танец и цирковое искусство. Юная победительница мечтает создать собственное шоу, где соединятся ее танцы и образы", - говорится в сообщении.
Также в рамках конкурса высших оценок и титула Гран-при были удостоены Злата Мунгалова из Республики Крым в номинации Inclusive, Ульяна Яхаева в категории Mini и Милослава Волкова в номинации Little из Гусь-Хрустального. Участница из Ульяновска Лия Бегларян стала лучшей в категории Pre-Teen, а Дарису Чойдонова из Бурятии - в номинации Teen. Сильнейшими в категориях Young и Miss признаны Алена Чжао из Алтая и Елена Бужеева из Иркутской области.
Участниками конкурса стали 73 ребенка со всей России. Впервые в истории проекта на сцену вместе с красавицами вышли джентльмены в новой категории "Мистер".
Конкурс Little Miss and Mister World Russia cсуществует с 2019 года.
