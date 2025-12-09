В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. На конфетах со спиртным должна быть маркировка, запрещающая продавать их детям на онлайн-площадках, при этом полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, сказал РИА Новости сенатор Игорь Мурог.

Школьники массово скупают конфеты-рюмки с крепким алкоголем. Шоколадные "бутылочки" и их аналоги подростки заказывают на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал Baza.

« "Следует предусмотреть маркировку, отражающую содержание алкоголя, а также запретить продажу таких товаров несовершеннолетним", - отметил политик.

По его словам, ситуация с продажей конфет, содержащих алкоголь, показывает, что этот рынок нуждается в более строгом регулировании.

"Подростки нередко не понимают, что даже пара таких сладостей способна вызвать серьёзное недомогание. Чтобы предотвратить подобные случаи, стоит обязать онлайн-площадки проверять возраст покупателей при оформлении заказов на продукцию с алкоголем, включая кондитерские изделия", - считает он.

Мурог напомнил, что аналогичные ограничительные меры уже работают в отношении энергетических напитков и сигарет — их механизм можно адаптировать и для интернет-торговли.

"Полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, но более чёткие правила необходимы", - полагает законодатель.