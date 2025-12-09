https://ria.ru/20251209/konfety-2060856332.html
В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем
В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем - РИА Новости, 09.12.2025
В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем
На конфетах со спиртным должна быть маркировка, запрещающая продавать их детям на онлайн-площадках, при этом полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным... РИА Новости, 09.12.2025
Сенатор Мурог: конфеты со спиртным надо маркировать для запрета их продаж детям

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости.
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. На конфетах со спиртным должна быть маркировка, запрещающая продавать их детям на онлайн-площадках, при этом полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, сказал РИА Новости сенатор Игорь Мурог.
Школьники массово скупают конфеты-рюмки с крепким алкоголем. Шоколадные "бутылочки" и их аналоги подростки заказывают на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал Baza.
"Следует предусмотреть маркировку, отражающую содержание алкоголя, а также запретить продажу таких товаров несовершеннолетним", - отметил политик.
По его словам, ситуация с продажей конфет, содержащих алкоголь, показывает, что этот рынок нуждается в более строгом регулировании.
"Подростки нередко не понимают, что даже пара таких сладостей способна вызвать серьёзное недомогание. Чтобы предотвратить подобные случаи, стоит обязать онлайн-площадки проверять возраст покупателей при оформлении заказов на продукцию с алкоголем, включая кондитерские изделия", - считает он.
Мурог напомнил, что аналогичные ограничительные меры уже работают в отношении энергетических напитков и сигарет — их механизм можно адаптировать и для интернет-торговли.
"Полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, но более чёткие правила необходимы", - полагает законодатель.
Без этих мер, отметил политик, вирусные интернет‑тренды лишь подогревают интерес подростков к спиртному в "игровой" форме. "А ведь главная задача государства и родителей — оградить детей от незаметного приобщения к алкоголю", - заключил Мурог.