Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 09.12.2025 (обновлено: 15:52 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/konfety-2060856332.html
В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем
В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем - РИА Новости, 09.12.2025
В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем
На конфетах со спиртным должна быть маркировка, запрещающая продавать их детям на онлайн-площадках, при этом полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:49:00+03:00
2025-12-09T15:52:00+03:00
общество
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774962902_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_cddb998a29dc2cfd802cf8ded50c04fc.jpg
https://ria.ru/20251021/internet-2049496070.html
https://ria.ru/20251006/gosduma-2046555259.html
https://ria.ru/20250414/leonov-2011136394.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774962902_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_9291822394948761c0dd73151a0a9e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, совет федерации рф, россия
Общество, Совет Федерации РФ, Россия
В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем

Сенатор Мурог: конфеты со спиртным надо маркировать для запрета их продаж детям

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПродажа конфет
Продажа конфет - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Продажа конфет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. На конфетах со спиртным должна быть маркировка, запрещающая продавать их детям на онлайн-площадках, при этом полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, сказал РИА Новости сенатор Игорь Мурог.
Школьники массово скупают конфеты-рюмки с крепким алкоголем. Шоколадные "бутылочки" и их аналоги подростки заказывают на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал Baza.
Подросток с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В ОП предложили ввести идентификацию для доступа к контенту 18+ в интернете
21 октября, 02:17
«
"Следует предусмотреть маркировку, отражающую содержание алкоголя, а также запретить продажу таких товаров несовершеннолетним", - отметил политик.
По его словам, ситуация с продажей конфет, содержащих алкоголь, показывает, что этот рынок нуждается в более строгом регулировании.
"Подростки нередко не понимают, что даже пара таких сладостей способна вызвать серьёзное недомогание. Чтобы предотвратить подобные случаи, стоит обязать онлайн-площадки проверять возраст покупателей при оформлении заказов на продукцию с алкоголем, включая кондитерские изделия", - считает он.
Мурог напомнил, что аналогичные ограничительные меры уже работают в отношении энергетических напитков и сигарет — их механизм можно адаптировать и для интернет-торговли.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем
6 октября, 01:50
"Полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, но более чёткие правила необходимы", - полагает законодатель.
Без этих мер, отметил политик, вирусные интернет‑тренды лишь подогревают интерес подростков к спиртному в "игровой" форме. "А ведь главная задача государства и родителей — оградить детей от незаметного приобщения к алкоголю", - заключил Мурог.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Госдуме призвали запретить продажу детям наборов для татуировок
14 апреля, 13:05
 
ОбществоСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала