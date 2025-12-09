В Китае за взятки казнили экс-главу инвесткомпании

Смертный приговор Бай Тяньхуэю вынесли в мае 2024 года. По данным следствия, он злоупотреблял служебным положением и помогал другим получать проекты и корпоративное финансирование в обмен на 1,108 миллиарда юаней . Бай Тяньхуэя признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, лишили его политических прав и конфисковали имущество. В феврале суд отклонил его апелляцию, хотя обвиняемый сотрудничал со следствием и предоставил важные улики для раскрытия других дел.

В 2022 году Си Цзиньпин назвал коррупцию главной злокачественной опухолью, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. По его словам, пока есть почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту, а партия будет следовать принципу нулевой терпимости и максимально жестоко наказывать даже за незначительные проступки.