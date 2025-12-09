https://ria.ru/20251209/kitay-2060720802.html
В Китае за взятки казнили экс-главу инвесткомпании
2025-12-09T07:39:00+03:00
2025-12-09T07:39:00+03:00
2025-12-09T12:03:00+03:00
ПЕКИН, 9 дек — РИА Новости.
В Китае казнили бывшего гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя, осужденного за взятки на 156 миллионов долларов, передает
Центральное телевидение КНР.
"С одобрения Верховного народного суда утром 9 декабря 2025 года Второй народный суд средней ступени города Тяньцзинь
привел в исполнение смертный приговор в отношении осужденного Бай Тяньхуэя", — говорится в сообщении.
Смертный приговор Бай Тяньхуэю вынесли в мае 2024 года. По данным следствия, он злоупотреблял служебным положением и помогал другим получать проекты и корпоративное финансирование в обмен на 1,108 миллиарда юаней. Бай Тяньхуэя признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, лишили его политических прав и конфисковали имущество. В феврале суд отклонил его апелляцию, хотя обвиняемый сотрудничал со следствием и предоставил важные улики для раскрытия других дел.
Крупномасштабная кампания по борьбе с высокопоставленными коррупционерами, которых в Китае
часто называют "тиграми", усилилась после того, как в ноябре 2012-го Си Цзиньпин
стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, а в марте 2013-го — председателем КНР. С того времени власти утвердили для чиновников восемь правил подобающего поведения, направленные на искоренение бюрократии и расточительства.
В 2022 году Си Цзиньпин назвал коррупцию главной злокачественной опухолью, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. По его словам, пока есть почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту, а партия будет следовать принципу нулевой терпимости и максимально жестоко наказывать даже за незначительные проступки.