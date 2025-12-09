В Китае отметили, что последствия введения пошлин становятся все очевиднее

ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Повышенные таможенные пошлины вводятся в 2025 году по всему миру, и их разрушительные для всех последствия становятся всё более очевидными, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главами международных экономических организаций.

"За последний год международная ситуация претерпела сложные и глубокие изменения, связанные с ростом односторонних мер и протекционизма, эскалацией геополитической нестабильности и недостаточной эффективностью глобального управления", - заявил Ли Цян

Он отметил, что в 2025 году мировая экономика пережила значительные колебания и спады, борясь с неблагоприятными факторами, в 2025 году возникли новые тенденции, обусловившие острую необходимость реформирования и совершенствования глобального экономического управления и поддержания международного экономического порядка.