06:07 09.12.2025
В Китае отметили, что последствия введения пошлин становятся все очевиднее
в мире
китай
пекин
ли цян
новый банк развития
брикс
всемирный банк
китай
пекин
в мире, китай, пекин, ли цян, новый банк развития, брикс, всемирный банк
В мире, Китай, Пекин, Ли Цян, Новый банк развития, БРИКС, Всемирный банк
В Китае отметили, что последствия введения пошлин становятся все очевиднее

Ли Цян: разрушительные последствия введения пошлин становятся все очевиднее

© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Повышенные таможенные пошлины вводятся в 2025 году по всему миру, и их разрушительные для всех последствия становятся всё более очевидными, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главами международных экономических организаций.
"За последний год международная ситуация претерпела сложные и глубокие изменения, связанные с ростом односторонних мер и протекционизма, эскалацией геополитической нестабильности и недостаточной эффективностью глобального управления", - заявил Ли Цян.
Он отметил, что в 2025 году мировая экономика пережила значительные колебания и спады, борясь с неблагоприятными факторами, в 2025 году возникли новые тенденции, обусловившие острую необходимость реформирования и совершенствования глобального экономического управления и поддержания международного экономического порядка.
"Во-первых, таможенные пошлины. С начала этого года по всему миру вводятся пошлины, непрерывно усиливаются различные торгово-экономические ограничительные меры, оказывая серьёзное влияние на мировую экономику. По мере развития ситуации разрушительные для всех последствия пошлин становятся всё более очевидными, а призывы всех сторон к защите свободной торговли усиливаются", - указал он.
Ежегодная встреча премьера Госсовета КНР с руководителями 10 международных экономических организаций в формате "1+10" проходит во вторник в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, в ней принимают участие главы Нового банка развития БРИКС, Всемирного Банка, МВФ, ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию, Международной организации труда, Банка международных расчетов, Совета по финансовой стабильности, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Организации экономического сотрудничества и развития.
