Глава КЧР взял на контроль обращения участников СВО после встречи с бойцами
Карачаево-Черкесская Республика
 
15:28 09.12.2025
Глава КЧР взял на контроль обращения участников СВО после встречи с бойцами
Глава КЧР взял на контроль обращения участников СВО после встречи с бойцами
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
россия
россия, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов
Глава КЧР взял на контроль обращения участников СВО после встречи с бойцами

© Фото : канал Рашида Темрезова в мессенджере Max Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи с бойцами
© Фото : канал Рашида Темрезова в мессенджере Max
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи с бойцами
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все озвученные предложения и просьбы участников специальной военной операции из Карачаево-Черкесии будут систематизированы и отработаны с профильными структурами, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Глава республики провел встречу с бойцами в День героев Отечества. С Темрезовым встретились в том числе участники кадровой программы "Герои Карачаево-Черкесии".
"Встреча прошла в открытой, теплой, по настоящему непринужденной атмосфере: по дружески, по семейному. Бойцы откровенно говорили о том, что для них важно сегодня: от бытовых вопросов и социальной поддержки до планов на будущее после возвращения домой. Для меня принципиально важно слышать их из первых уст", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Глава региона подчеркнул: сегодня в республике действует целый комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, а работа в этом направлении будет только усиливаться.
"Я еще раз поблагодарил наших героев за мужество, стойкость и верность присяге. Сказал каждому: Карачаево-Черкесия гордится вами. Ваш подвиг – это не абстрактные слова, это конкретные жизни, которые вы спасаете, это безопасность наших семей, наших детей, нашей малой Родины и всей страны", – сказал Темрезов.
Отдельные слова признательности глава республики высказал семьям бойцов.
"На вас лежит огромная моральная нагрузка, и именно ваш тыл дает ребятам силы выполнять боевые задачи. Республика и дальше будет рядом с вами, оказывать всю необходимую помощь и поддержку", – подчеркнул Темрезов.
День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияРашид Темрезов
 
 
