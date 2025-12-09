Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области загорелся прогулочный катер
20:19 09.12.2025 (обновлено: 21:15 09.12.2025)
В Ленинградской области загорелся прогулочный катер
Пожар на прогулочном катере ликвидируют в Ленинградской области, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.12.2025
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
россия
всеволожский район
2025
В Ленинградской области загорелся прогулочный катер

Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся прогулочный катер

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар на прогулочном катере ликвидируют в Ленинградской области, сообщила пресс-служба МЧС России.
«
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, деревня Новосаратовка, Октябрьская набережная дом 31Б. По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит загорание однопалубного прогулочного катера, стоящего на стоперах на территории пассажирского порта. Предварительная площадь пожара составляет 80 квадратных метров. На данный момент пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечено 29 человек и 9 единиц техники.
