https://ria.ru/20251209/kater-2060961265.html
В Ленинградской области загорелся прогулочный катер
В Ленинградской области загорелся прогулочный катер - РИА Новости, 09.12.2025
В Ленинградской области загорелся прогулочный катер
Пожар на прогулочном катере ликвидируют в Ленинградской области, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:19:00+03:00
2025-12-09T20:19:00+03:00
2025-12-09T21:15:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986179960_9:0:1262:705_1920x0_80_0_0_30e15ed042283e2a260420d88e62ebff.jpg
https://ria.ru/20250828/gelendzhik-2038044765.html
ленинградская область
россия
всеволожский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986179960_166:0:1106:705_1920x0_80_0_0_17e9e33199d57e74ef7fcf3d17f8d172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области загорелся прогулочный катер
Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся прогулочный катер