04:49 09.12.2025 (обновлено: 04:50 09.12.2025)
Исследование показало самое популярное слово в комментариях в соцсетях
Исследование показало самое популярное слово в комментариях в соцсетях
общество, санкт-петербургский государственный университет, южный федеральный университет
Исследование показало самое популярное слово в комментариях в соцсетях

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне чаще всего использовали слово "бот" в комментариях в социальных сетях в 2025 году, на втором месте - "топ", на третьем - "норм", говорится в исследовании LiveDune и СПбГУ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование представлено сервисом аналитики и управления соцсетями LiveDune совместно со специалистами университетов СПбГУ и ЮФУ.
"Абсолютным лидером по частоте употребления стало слово "бот" - его использовали почти 150 тысяч раз. Пользователи все чаще спорят, кто перед ними в комментариях - живой человек или алгоритм, и это отражается в языке", - говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что на втором месте в комментариях слово "топ" (53452 упоминания), на третьем - "норм" (43809).
"Слово "ИИ" (30664 упоминания в комментариях - ред.) и другие нейросетевые производные в этом году вышли в топ-5. Так что тема технологий - вновь главный фактор, влияющий на изменчивость русского языка, подчеркивают научные специалисты", - говорится в исследовании.
Из рейтинга также следует, что слово "го" заняло пятое место по упоминаниям в комментариях в соцсетях, "чел" - шестое, "фейк" - седьмое, "инет" - восьмое, "вайб" - девятое, "чекать" - десятое.
Исследование проводится LiveDune совместно с СПбГУ и ЮФУ четвертый год подряд. В 2025 году команда проанализировала 64 миллиона комментариев в пяти социальных сетях, составила словарь из 342 сленговых слов, изучила влияние инфлюенсеров и динамику употребления слов в разных соцсетях. Полная версия исследования доступна на сайте.
Общество Санкт-Петербургский государственный университет Южный федеральный университет
 
 
