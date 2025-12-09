Исследование показало самое популярное слово в комментариях в соцсетях

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне чаще всего использовали слово "бот" в комментариях в социальных сетях в 2025 году, на втором месте - "топ", на третьем - "норм", говорится в исследовании LiveDune и СПбГУ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

ЮФУ. Исследование представлено сервисом аналитики и управления соцсетями LiveDune совместно со специалистами университетов СПбГУ

"Абсолютным лидером по частоте употребления стало слово "бот" - его использовали почти 150 тысяч раз. Пользователи все чаще спорят, кто перед ними в комментариях - живой человек или алгоритм, и это отражается в языке", - говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что на втором месте в комментариях слово "топ" (53452 упоминания), на третьем - "норм" (43809).

"Слово "ИИ" (30664 упоминания в комментариях - ред.) и другие нейросетевые производные в этом году вышли в топ-5. Так что тема технологий - вновь главный фактор, влияющий на изменчивость русского языка, подчеркивают научные специалисты", - говорится в исследовании.

Из рейтинга также следует, что слово "го" заняло пятое место по упоминаниям в комментариях в соцсетях, "чел" - шестое, "фейк" - седьмое, "инет" - восьмое, "вайб" - девятое, "чекать" - десятое.