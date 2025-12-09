https://ria.ru/20251209/issledovanie-2060711176.html
Исследование показало самое популярное слово в комментариях в соцсетях
Исследование показало самое популярное слово в комментариях в соцсетях - РИА Новости, 09.12.2025
Исследование показало самое популярное слово в комментариях в соцсетях
Россияне чаще всего использовали слово "бот" в комментариях в социальных сетях в 2025 году, на втором месте - "топ", на третьем - "норм", говорится в... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:49:00+03:00
2025-12-09T04:49:00+03:00
2025-12-09T04:50:00+03:00
общество
санкт-петербургский государственный университет
южный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg
https://ria.ru/20251206/slovo-2060330544.html
https://ria.ru/20251201/rosmolodezh-2058881560.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_27ca7de03d5acfc8a78e72898b76970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербургский государственный университет, южный федеральный университет
Общество, Санкт-Петербургский государственный университет, Южный федеральный университет
Исследование показало самое популярное слово в комментариях в соцсетях
РИА Новости: чаще всего в комментариях в соцсетях в РФ писали слово "бот"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне чаще всего использовали слово "бот" в комментариях в социальных сетях в 2025 году, на втором месте - "топ", на третьем - "норм", говорится в исследовании LiveDune и СПбГУ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование представлено сервисом аналитики и управления соцсетями LiveDune совместно со специалистами университетов СПбГУ
и ЮФУ
.
"Абсолютным лидером по частоте употребления стало слово "бот" - его использовали почти 150 тысяч раз. Пользователи все чаще спорят, кто перед ними в комментариях - живой человек или алгоритм, и это отражается в языке", - говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что на втором месте в комментариях слово "топ" (53452 упоминания), на третьем - "норм" (43809).
"Слово "ИИ" (30664 упоминания в комментариях - ред.) и другие нейросетевые производные в этом году вышли в топ-5. Так что тема технологий - вновь главный фактор, влияющий на изменчивость русского языка, подчеркивают научные специалисты", - говорится в исследовании.
Из рейтинга также следует, что слово "го" заняло пятое место по упоминаниям в комментариях в соцсетях, "чел" - шестое, "фейк" - седьмое, "инет" - восьмое, "вайб" - девятое, "чекать" - десятое.
Исследование проводится LiveDune совместно с СПбГУ и ЮФУ четвертый год подряд. В 2025 году команда проанализировала 64 миллиона комментариев в пяти социальных сетях, составила словарь из 342 сленговых слов, изучила влияние инфлюенсеров и динамику употребления слов в разных соцсетях. Полная версия исследования доступна на сайте.