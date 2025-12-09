Рейтинг@Mail.ru
ГД в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба
14:18 09.12.2025 (обновлено: 14:19 09.12.2025)
ГД в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба
ГД в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона о закреплении крестов в описании герба России. РИА Новости, 09.12.2025
россия, вячеслав володин, яна лантратова, госдума рф, справедливая россия
Россия, Вячеслав Володин, Яна Лантратова, Госдума РФ, Справедливая Россия
ГД в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба

Госдума в первом чтении одобрила проект о закреплении крестов в описании герба

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона о закреплении крестов в описании герба России.
Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Законопроектом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
Володин ранее отмечал, что нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе.
Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова ("Справедливая Россия") в разговоре с РИА Новости отметила, что государственный герб является одним из официальных символов, каждая его деталь несет глубокий смысл и является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим.
"В русской геральдике крест является символом верховной власти, эмблемой легитимности и исторической преемственности. Но отсутствие описания породило практику произвольного исключения крестов при изображении герба, они затирались, заменялись ромбиками, шариками или точками. Были провокации и со стороны недружественных стран, когда гербы изображали со свастикой или с иными символами. Цель нашей инициативы - защитить государственный символ, устранить существующий правовой пробел. Наш законопроект - шаг по защите исторической памяти в самом прямом смысле", - добавила она.
По мнению парламентария, данная инициатива носит консолидирующий, государственнический характер и отвечает коренным интересам страны по укреплению ее суверенитета
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Госдума продлила на 2026 год механизм параллельного импорта
Вчера, 12:35
 
РоссияВячеслав ВолодинЯна ЛантратоваГосдума РФСправедливая Россия
 
 
