ГД в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона о закреплении крестов в описании герба России.

Вячеславом Володиным. Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем Госдумы

Законопроектом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

Володин ранее отмечал, что нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе.

Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова (" Справедливая Россия ") в разговоре с РИА Новости отметила, что государственный герб является одним из официальных символов, каждая его деталь несет глубокий смысл и является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим.

"В русской геральдике крест является символом верховной власти, эмблемой легитимности и исторической преемственности. Но отсутствие описания породило практику произвольного исключения крестов при изображении герба, они затирались, заменялись ромбиками, шариками или точками. Были провокации и со стороны недружественных стран, когда гербы изображали со свастикой или с иными символами. Цель нашей инициативы - защитить государственный символ, устранить существующий правовой пробел. Наш законопроект - шаг по защите исторической памяти в самом прямом смысле", - добавила она.