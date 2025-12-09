https://ria.ru/20251209/gosduma-2060822618.html
ГД в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба
ГД в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба - РИА Новости, 09.12.2025
ГД в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона о закреплении крестов в описании герба России. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:18:00+03:00
2025-12-09T14:18:00+03:00
2025-12-09T14:19:00+03:00
россия
вячеслав володин
яна лантратова
госдума рф
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251209/gosduma-2060787275.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, яна лантратова, госдума рф, справедливая россия
Россия, Вячеслав Володин, Яна Лантратова, Госдума РФ, Справедливая Россия
ГД в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба
Госдума в первом чтении одобрила проект о закреплении крестов в описании герба
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона о закреплении крестов в описании герба России.
Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным
.
Законопроектом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
Володин ранее отмечал, что нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе.
Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова
("Справедливая Россия
") в разговоре с РИА Новости отметила, что государственный герб является одним из официальных символов, каждая его деталь несет глубокий смысл и является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим.
"В русской геральдике крест является символом верховной власти, эмблемой легитимности и исторической преемственности. Но отсутствие описания породило практику произвольного исключения крестов при изображении герба, они затирались, заменялись ромбиками, шариками или точками. Были провокации и со стороны недружественных стран, когда гербы изображали со свастикой или с иными символами. Цель нашей инициативы - защитить государственный символ, устранить существующий правовой пробел. Наш законопроект - шаг по защите исторической памяти в самом прямом смысле", - добавила она.
По мнению парламентария, данная инициатива носит консолидирующий, государственнический характер и отвечает коренным интересам страны по укреплению ее суверенитета