Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил, что не поддержит продолжение конфликта на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/fitso-2060955968.html
Фицо заявил, что не поддержит продолжение конфликта на Украине
Фицо заявил, что не поддержит продолжение конфликта на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Фицо заявил, что не поддержит продолжение конфликта на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на саммите Европейского союза, который запланирован на следующей неделе, не хочет поддерживать инициативы,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:37:00+03:00
2025-12-09T20:37:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
роберт фицо
владимир путин
юрий ушаков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
https://ria.ru/20251114/es-2055086307.html
https://ria.ru/20251127/fitso-2058187255.html
https://ria.ru/20251121/fitso-2056702460.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, роберт фицо, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Роберт Фицо, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евросоюз
Фицо заявил, что не поддержит продолжение конфликта на Украине

Фицо заявил, что на саммите ЕС не хочет поддерживать конфликт на Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на саммите Европейского союза, который запланирован на следующей неделе, не хочет поддерживать инициативы, которые бы способствовали продолжению конфликта на Украине.
"Готовлюсь и веду активную коммуникацию с несколькими премьерами о ходе саммита, запланированного на следующей неделе в Брюсселе, где я не хочу поддерживать продолжение войны на Украине", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* во вторник.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины
14 ноября, 21:39
Еврокомиссия ранее сообщила, что решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС, запланированный на 18-19 декабря.
Фицо в начале декабря назвал идею с передачей Киеву замороженных активов РФ для покрытия военных расходов нелегальной конфискацией, которая повлечет за собой серьезные ответные меры с российской стороны. Он тогда отметил, что приоритетом должен быть план о мире на Украине, а не финансирование продолжения конфликта.
Фицо в конце ноября заявлял, что один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры - использование замороженных активов России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран - США, РФ и Украины. Он тогда сказал, что "это совсем другой механизм", поддержку которого он может себе представить.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Фицо не сомневается в том, что Крым и Донбасс будут подконтрольны России
27 ноября, 19:51
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег на Украине своровали
21 ноября, 19:53
 
В миреРоссияУкраинаСШАРоберт ФицоВладимир ПутинЮрий УшаковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала