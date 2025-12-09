Фицо заявил, что не поддержит продолжение конфликта на Украине

БРАТИСЛАВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на саммите Европейского союза, который запланирован на следующей неделе, не хочет поддерживать инициативы, которые бы способствовали продолжению конфликта на Украине.