Сийярто рассказал, почему ЕС не стал расследовать скандал в Киеве

В начале декабря бельгийская полиция провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Силовики задержали, допросили, а затем отпустили трех человек — экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Их подозревают в махинациях с финансированием учебного заведения. Обвинения пока не предъявлены.