МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Уровень коррупции в Брюсселе объясняет, почему ЕС не расследует скандал с "кошельком" Владимира Зеленского на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT.
"Коррупция в Брюсселе — это объяснение, почему Евросоюз не поднял вопрос о коррупции в Киеве", — сказал он, добавив, что ранее арестованные европейские чиновники обвиняли Будапешт в нарушении принципов верховенства права.
В начале декабря бельгийская полиция провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Силовики задержали, допросили, а затем отпустили трех человек — экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Их подозревают в махинациях с финансированием учебного заведения. Обвинения пока не предъявлены.
Сийрято также считает, что Европа стала гораздо менее безопасным и конкурентоспособным местом под руководством главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
"Она причинила Евросоюзу так много вреда, как мало кто другой", — отметил министр.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
