Сийярто рассказал, почему ЕС не стал расследовать скандал в Киеве
16:35 09.12.2025 (обновлено: 17:34 09.12.2025)
Сийярто рассказал, почему ЕС не стал расследовать скандал в Киеве
Сийярто рассказал, почему ЕС не стал расследовать скандал в Киеве - РИА Новости, 09.12.2025
Сийярто рассказал, почему ЕС не стал расследовать скандал в Киеве
Уровень коррупции в Брюсселе объясняет, почему ЕС не расследует скандал с "кошельком" Владимира Зеленского на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в... РИА Новости, 09.12.2025
в мире, брюссель, киев, европа, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, федерика могерини, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), еврокомиссия, евросоюз, украина, дело миндича, владимир зеленский, тимур миндич, герман галущенко
В мире, Брюссель, Киев, Европа, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Федерика Могерини, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Еврокомиссия, Евросоюз, Украина, Дело Миндича, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Герман Галущенко
Сийярто рассказал, почему ЕС не стал расследовать скандал в Киеве

Сийярто: ЕС не расследует скандал в Киеве из-за коррупции в Брюсселе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПетер Сийярто на пресс-конференции в рамках 16-го заседания Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Петер Сийярто на пресс-конференции в рамках 16-го заседания Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто на пресс-конференции в рамках 16-го заседания Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Уровень коррупции в Брюсселе объясняет, почему ЕС не расследует скандал с "кошельком" Владимира Зеленского на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT.
"Коррупция в Брюсселе — это объяснение, почему Евросоюз не поднял вопрос о коррупции в Киеве", — сказал он, добавив, что ранее арестованные европейские чиновники обвиняли Будапешт в нарушении принципов верховенства права.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ЕК тайно получила отчет о коррупции на Украине, пишет NYT
5 декабря, 14:27

В начале декабря бельгийская полиция провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Силовики задержали, допросили, а затем отпустили трех человек — экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Их подозревают в махинациях с финансированием учебного заведения. Обвинения пока не предъявлены.

Сийрято также считает, что Европа стала гораздо менее безопасным и конкурентоспособным местом под руководством главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
"Она причинила Евросоюзу так много вреда, как мало кто другой", — отметил министр.
Федерика Могерини - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
СМИ: подозреваемая в коррупции Могерини покинула пост главы дипколледжа ЕС
4 декабря, 15:30

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп назвал коррупцию проблемой Украины в переговорах
1 декабря, 01:02
 
В миреБрюссельКиевЕвропаПетер СийяртоУрсула фон дер ЛяйенФедерика МогериниНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаДело МиндичаВладимир ЗеленскийТимур МиндичГерман Галущенко
 
 
