ЕС не будет подталкивать Украину к уступкам, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в Европарламенте, что Евросоюз не будет подталкивать Киев к уступкам при обсуждении урегулирования, она также выразила мнение, что без согласия ЕС никакой мирный план не будет работать.
"У нас был мирный план, который мы представили, но он идеалистичен, потому что мы не можем заставить Украину идти на такие уступки - я считаю, что это принципиально неправильно. Поэтому нам нужны определенные требования, и мы подготовили их, включая то, что мы хотим увидеть и со стороны России… И для того, чтобы любой мирный план сработал, необходимы европейцы. Можно предлагать что угодно, но если европейцы или украинцы с этим не согласны, то это просто не будет работать", - сказала она.
Каллас также заявила, что у европейцев якобы есть "рычаги, чтобы предъявлять свои требования России".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине и место европейских стран за столом переговоров.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
1 декабря, 17:49