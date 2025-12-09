ЕС не будет подталкивать Украину к уступкам, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в Европарламенте, что Евросоюз не будет подталкивать Киев к уступкам при обсуждении урегулирования, она также выразила мнение, что без согласия ЕС никакой мирный план не будет работать.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.