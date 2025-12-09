Дронов: Новгородская область входит в 30 лучших регионов по ремонту дорог

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Новгородская область входит в 30 лучших регионов по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", в 2026 году будет отремонтировано еще более 100 километров дорог, рассказал губернатор региона Александр Дронов в ходе прямой линии.