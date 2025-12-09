Рейтинг@Mail.ru
Дронов: Новгородская область входит в 30 лучших регионов по ремонту дорог - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 09.12.2025 (обновлено: 23:03 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/dronov-2060968187.html
Дронов: Новгородская область входит в 30 лучших регионов по ремонту дорог
Дронов: Новгородская область входит в 30 лучших регионов по ремонту дорог - РИА Новости, 09.12.2025
Дронов: Новгородская область входит в 30 лучших регионов по ремонту дорог
Новгородская область входит в 30 лучших регионов по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", в 2026 году будет отремонтировано еще более 100... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T22:10:00+03:00
2025-12-09T23:03:00+03:00
новгородская область
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023698354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0f5fa298b8d1c0cee38f69b948110a1.jpg
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023698354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_106899de352a820be95b586a354a3324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, жкх
Новгородская область, ЖКХ
Дронов: Новгородская область входит в 30 лучших регионов по ремонту дорог

Дронов: в 2026 году в Новгородской области отремонтируют еще более 100 км дорог

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Новгородская область входит в 30 лучших регионов по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", в 2026 году будет отремонтировано еще более 100 километров дорог, рассказал губернатор региона Александр Дронов в ходе прямой линии.
Глава региона уточнил, что до конца 2025 года будут завершены работы на участках порядка 200 километров дорог регионального значения. При этом оказывается ещё финансовая помощь из дорожного фонда Новгородской области муниципальным округам, чтобы они работали на автомобильных дорогах муниципального и местного значения. Кроме того, отличительной особенностей 2025 года является ремонт искусственных сооружений – будут отремонтированы семь мостов и путепроводов.
"Если говорить о программе следующего (2026 - ред.) года, то, конечно, это завершение тех работ, которые были начаты ранее. Это ввод в эксплуатацию участка дороги Любытино – Неболчи - Бокситогорск - это выход на Ленинградскую область. И многих, многих других участков общей протяжённостью чуть более 100 километров. Но, безусловно, будем стремиться этот показатель увеличивать. То, что у нас прописано в показателях национального проекта, область выполняет. И тут с гордостью можно сказать, что мы находимся в первой тридцатке субъектов нашей страны по исполнению этих показателей", - отметил Дронов.
 
Новгородская областьЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала