Дронов: Новгородская область входит в 30 лучших регионов по ремонту дорог

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Новгородская область входит в 30 лучших регионов по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", в 2026 году будет отремонтировано еще более 100 километров дорог, рассказал губернатор региона Александр Дронов в ходе прямой линии.
Глава региона уточнил, что до конца 2025 года будут завершены работы на участках порядка 200 километров дорог регионального значения. При этом оказывается ещё финансовая помощь из дорожного фонда Новгородской области муниципальным округам, чтобы они работали на автомобильных дорогах муниципального и местного значения. Кроме того, отличительной особенностей 2025 года является ремонт искусственных сооружений – будут отремонтированы семь мостов и путепроводов.
"Если говорить о программе следующего (2026 - ред.) года, то, конечно, это завершение тех работ, которые были начаты ранее. Это ввод в эксплуатацию участка дороги Любытино – Неболчи - Бокситогорск - это выход на Ленинградскую область. И многих, многих других участков общей протяжённостью чуть более 100 километров. Но, безусловно, будем стремиться этот показатель увеличивать. То, что у нас прописано в показателях национального проекта, область выполняет. И тут с гордостью можно сказать, что мы находимся в первой тридцатке субъектов нашей страны по исполнению этих показателей", - отметил Дронов.