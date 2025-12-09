https://ria.ru/20251209/dolg-2060823269.html
Названа сумма, которую Украина во вторник должна заплатить МВФ по долгам
Названа сумма, которую Украина во вторник должна заплатить МВФ по долгам - РИА Новости, 09.12.2025
Названа сумма, которую Украина во вторник должна заплатить МВФ по долгам
Сегодня Киеву предстоит заплатить более 170 миллионов долларов по долгам перед Международным валютным фондом, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:23:00+03:00
2025-12-09T14:23:00+03:00
2025-12-09T14:23:00+03:00
в мире
украина
мвф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251209/ukraina-2060419886.html
https://ria.ru/20251209/ukraina-2060699869.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мвф, экономика
В мире, Украина, МВФ, Экономика
Названа сумма, которую Украина во вторник должна заплатить МВФ по долгам
РИА Новости: Украина 9 декабря должна выплатить МВФ более $170 миллионов
ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Сегодня Киеву предстоит заплатить более 170 миллионов долларов по долгам перед Международным валютным фондом, подсчитало РИА Новости.
Так, в графике МВФ
на 9 декабря запланирован последний в этом году платеж со стороны Украины
. Это почти 126 миллионов единиц специальных прав заимствования
, или 171,4 миллиона долларов.
Всего Киев
должен МВФ более 14 миллиардов долларов, и ожидается, что эта задолженность продолжит увеличиваться после того, как в конце ноября фонд объявил о новой программе расширенного финансирования на 8,2 миллиарда долларов. Как отмечала директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, этот кредит выделяется не для погашения предыдущих долгов, хотя объемы и сроки новой программы совпадают с графиком платежей по ним.
В середине октября МВФ опубликовал прогноз, согласно которому в этом году украинский госдолг вырастет до 108,6 процента ВВП, а в 2026-м — до 110,4 процента. Кроме того, рост потребительских цен по итогам года ускорится вдвое — с 6,5 до 12,6 процента.
В 2024-м страна столкнулась с рекордным дефицитом бюджета в 43,9 миллиарда долларов и продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров. При этом глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей полагает, что со временем международная помощь будет уменьшаться, а выделение новых пакетов проходит в западных странах после длительных дискуссий. Владимир Зеленский
жаловался на отсутствие денег для производства собственных вооружений и слишком медленную помощь с Запада.
Как заявлял глава Минфина Сергей Марченко
, в ближайшие 30 лет Украина возвращать долги не будет.