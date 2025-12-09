Названа сумма, которую Украина во вторник должна заплатить МВФ по долгам

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Сегодня Киеву предстоит заплатить более 170 миллионов долларов по долгам перед Международным валютным фондом, подсчитало РИА Новости.

В середине октября МВФ опубликовал прогноз, согласно которому в этом году украинский госдолг вырастет до 108,6 процента ВВП, а в 2026-м — до 110,4 процента. Кроме того, рост потребительских цен по итогам года ускорится вдвое — с 6,5 до 12,6 процента.