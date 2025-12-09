В Черногории представителей ЕС обвинили в лицемерии и коррупции

БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Движение за перемены" Черногории Небойша Медоевич обвинил представителей ЕС в лицемерии и коррупции после выступления главы постоянной делегации ЕС в республике Йоханна Заттлера.
Постпред ЕС принял участие в 18-й национальной антикоррупционной конференции в Подгорице. Он сказал, что "коррупция является выбором, а не судьбой", и ни у одного государства нет к ней иммунитета, и пригрозил, что официальная Подгорица не сможет закрыть две главы переговорной платформы о вступлении в ЕС без четких, измеряемых результатов по борьбе с коррупцией.
"Немного лицемерно, что самые коррумпированные организации - ЕС и Еврокомиссия - кому-то читают лекции о коррупции. Коррупция в Черногории соответствует морали и принята в обществе как образец поведения и осуществления личных интересов. Каждый посол (постпред ЕС – ред.) в Черногории свой мандат завершил как богатый человек не из-за зарплаты, а из-за откатов!" - написал оппозиционный лидер в соцсети Х.
Он иронично добавил, что в Черногории коррупция является частью "коллективного ДНК и менталитета".
Черногорский премьер Милойко Спайич заявил в середине октября в ходе визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что его страна станет следующим новым членом Евросоюза.
Ранее Спайич в очередной раз заявил, что цель официальной Подгорицы – завершить переговоры о вступлении в ЕС и стать членом союза к 2028 году.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве. Также Северная Македония с 2005 года имеет статус кандидата, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.