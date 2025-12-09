Рейтинг@Mail.ru
16:53 09.12.2025
Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается сохранить запрет сплошных рубок лесных... РИА Новости, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкОстров Ольхон на Байкале
Остров Ольхон на Байкале. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается сохранить запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов.
Законопроект был внесен в палату парламента в июне 2023 года группой сенаторов и депутатов Госдумы, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года.
Законом устанавливается запрет сплошных рубок в центральной экологической зоне лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, также закрепляется возможность "санитарных рубок" погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.
Документ предусматривает запрет на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без проведения государственной экологической экспертиз проектной документации таких объектов на Байкальской природной территории. Также на территориях особых экономических зон, расположенных в границах центральной экологической зоны, инициируется запрет на строительство жилых объектов. Помимо этого, не допускается создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон.
Кроме того, документом закрепляется, что в центральной экологической зоне допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли иных категорий для случаев, предусмотренных законом.
Согласно закону, перечень земель/участков для сплошных рубок погибших лесов будет определен правительством РФ по согласованию с комиссией, в состав которой входят депутаты ГД, сенаторы РФ, представители администрации президента РФ, правительства РФ, ФСБ России, высшие должностные лица Иркутской области и Республики Бурятия. В документе указано, что проект перечня рассматривается комиссией только при наличии положительной позиции Российской академии наук.
